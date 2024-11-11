التقارير الإعلامية الإسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية إعلان "هدنة محدودة" في لبنان

(MENAFN
) تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية إعلان "هدنة محدودة" في لبنان، مما يثير تساؤلات حول الأسباب التي قد تقف وراء هذه الخطوة, ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل جهودها الدبلوماسية، بما في ذلك زيارات إلى الولايات المتحدة وروسيا، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لإنهاء النزاع المستمر مع حزب الله, حيث وزير
الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يُقال إنه سافر إلى واشنطن لمناقشة تفاصيل حل محتمل على الجبهة الشمالية, في الوقت نفسه، يدفع بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية نحو تكثيف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، مخالفين بذلك رغبة المؤسسة الأمنية التي تفضل التوصل إلى هدنة.
كما إن التفكير في وقف مؤقت للأعمال القتالية يعكس بشكل كبير المخاوف من احتمال صدور قرار من مجلس الأمن الدولي قد يفرض قيودًا كبيرة على العمليات العسكرية الإسرائيلية, هناك أيضًا قلق من أن مثل هذا القرار قد يفرض وقفًا فوريًا لإطلاق النار في غزة أو يفرض قيودًا واسعة على الأنشطة العسكرية الإسرائيلية, علاوة على ذلك، فإن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من أن الولايات المتحدة قد لا تستخدم حق النقض (الفيتو) لحماية مصالح إسرائيل في المجلس, وأكدت قناة 12 الإسرائيلية أن هذه المخاوف تتزايد بسبب الضغط السياسي غير المسبوق من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي من المتوقع أن يزداد في حال فوز دونالد ترامب بالرئاسة مجددًا، بهدف منع تصعيد إضافي على الجبهة الشمالية لإسرائيل.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصادر عسكرية أنه بعد الانتهاء من العمليات في جنوب لبنان، ستحتفظ إسرائيل بقوة كبيرة على الحدود، استعدادًا للرد على أي نشاط لحزب الله، سواء تم التوصل إلى اتفاق للهدنة أم لا, كما أشارت المصادر إلى أن خطة حزب الله المزعومة للهجوم على الجليل قد تم إلغاءها، لكن إطلاق الصواريخ قد يستمر, حيث زيارة ديرمر الأخيرة إلى موسكو تُعتبر جزءًا من الجهود للتفاوض على هدنة مع حزب الله، حيث من المتوقع أن تلعب روسيا دورًا رئيسيًا في تسهيل المحادثات, بالإضافة إلى ذلك، يعمل ديرمر مع المسؤولين الأمريكيين على التوصل إلى حل, وفقًا للنائب الإسرائيلي موشيه سعده وتقارير من صحيفة "يديعوت أحرونوت"، من المرجح أن يتم التوصل إلى هدنة في الأسابيع المقبلة، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين أن هناك تقدمًا نحو تسوية في لبنان.
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