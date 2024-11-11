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نجل ترمب ينشر مقطع فيديو عن اقتراب انتهاء المساعدات الأمريكية لكي

11/11/2024 5:12:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نشر دونالد ترمب
الابن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب
، مقطع فيديو على منصة "إنستغرام"، يقول فيه إن المساعدات المالية لسلطات كييف ستُقطع قريبًا.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تم حذفه في وقت لاحق، لقطات من اجتماع دونالد ترمب
مع فلاديمير زيلينسكي، مع تعليق يقول: "38 يومًا متبقية قبل أن تفقد الدعم المالي"، ثم تقترب صورة زيلينسكي، ويتحول المقطع إلى اللونين الأبيض والأسود.

يُشار إلى أن ترمب
كرر مرات عديدة خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم حل النزاع في أوكرانيا حتى قبل تنصيبه، كما أنه وصف زيلينسكي في أحد تجمعاته الانتخابية بأنه "أفضل مساوم في التاريخ"؛ إذ يغادر بمليارات الدولارات في كل مرة يزور فيها الولايات المتحدة.

ومن جهته، سبق أن أعرب زيلينسكي عن قلقه من خطر انتهاء الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حال عودة ترمب
إلى البيت الأبيض.

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