نجل ترمب ينشر مقطع فيديو عن اقتراب انتهاء المساعدات الأمريكية لكي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نشر دونالد ترمب
الابن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب
، مقطع فيديو على منصة "إنستغرام"، يقول فيه إن المساعدات المالية لسلطات كييف ستُقطع قريبًا.
ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تم حذفه في وقت لاحق، لقطات من اجتماع دونالد ترمب
مع فلاديمير زيلينسكي، مع تعليق يقول: "38 يومًا متبقية قبل أن تفقد الدعم المالي"، ثم تقترب صورة زيلينسكي، ويتحول المقطع إلى اللونين الأبيض والأسود.
يُشار إلى أن ترمب
كرر مرات عديدة خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم حل النزاع في أوكرانيا حتى قبل تنصيبه، كما أنه وصف زيلينسكي في أحد تجمعاته الانتخابية بأنه "أفضل مساوم في التاريخ"؛ إذ يغادر بمليارات الدولارات في كل مرة يزور فيها الولايات المتحدة.
ومن جهته، سبق أن أعرب زيلينسكي عن قلقه من خطر انتهاء الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حال عودة ترمب
إلى البيت الأبيض.
MENAFN11112024000151011027ID1108871556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.