خبز بتقنية الليزر لأول مرة في مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في إطار تطوير منظومة التموين في مصر، والتوجه إلى التوسع في إستخدام التكنولوجيا من أجل الدقة في العمل واختصار الوقت لصالح المواطن، بدأت مخابز محافظة البحر الأحمر المصرية في تطوير منظومة الخبز المدعم باستخدام تقنية الليزر.
يقول مدير مديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر شاذلي عايش في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن مخابز مدينة الغردقة بدأت في تطوير منظومة الخبز المدعم باستخدام التكنولوجيا، وذلك من خلال تقطيع رغيف الخبز "العيش" بتقنية الليزر، لإنتاج رغيف عيش بشكل آلي، مما يؤدي إلى تحسين جودة ووزن الرغيف بالمواصفات القانونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، كما أكد أن وزير التموين الدكتور شريف فاروق ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، يقدمان كل الدعم في هذا الأمر.
وتابع عايش: "نشجع أصحاب المخابز على التحويل إلى النظام الآلي الكامل لجودة أفضل في الإنتاج ، فالمخبز الآلي يعد مخبز إستراتيجي يستخدم في الأزمات والكوارث".
وأشار مدير التموين، إلى أن عملية التطوير تجري على نفقة صاحب المخبز، ودور الحكومة تشجيعه ومنحه ميزات مثل زيادة حصته خصماً من المخابز اليدوية بعد دراسة حتى لا تتأثر مناطق المخابز اليدوية، كاشفاً عن أنه خلال عام جرى تحويل 10 مخابز ليعملوا بطريقة آلية كاملة بمدن الغردقة والشلاتين وحلايب ورأس غارب، لافتاً إلى أن بعضهم يعمل بالمولدات الكهربائية، ليحصل المواطن على حصته بشكل مستمر، حتى عند إنقطاع الكهرباء، حيث يظل يعمل المخبز بشكل منتظم.
وأضاف المسؤول المصري: "من أبرز مميزات المخبز الآلي أنه يُنتج 10 آلاف رغيف في الساعة الواحدة، ويعطي وزن قانوني وسرعة وجودة في الإنتاج ويقضي على الزحام"، مضيفا أن طريقة عمل المخبز الآلي تكون على عدة مراحل أهمها مرحلة التقطيع إلى أقراص صغيرة، ثم مرحلة الفرد ثم مرحلة التخمير وبعدها تمر بعدة مراحل داخل السيور وصولاً إلى بيت النار حتى آخر مرحلة وهي سير التهوية ، حيث يتسلم المواطن الخبز بعد تهويته ولا يحتاج إلى الإنتظار مما يعد تقديم للخدمة بشكل أفضل وأسرع بالنسبة للمواطن.
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