خبز بتقنية الليزر لأول مرة في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - في إطار تطوير منظومة التموين في مصر، والتوجه إلى التوسع في إستخدام التكنولوجيا من أجل الدقة في العمل واختصار الوقت لصالح المواطن، بدأت مخابز محافظة البحر الأحمر المصرية في تطوير منظومة الخبز المدعم باستخدام تقنية الليزر.

يقول مدير مديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر شاذلي عايش في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن مخابز مدينة الغردقة بدأت في تطوير منظومة الخبز المدعم باستخدام التكنولوجيا، وذلك من خلال تقطيع رغيف الخبز "العيش" بتقنية الليزر، لإنتاج رغيف عيش بشكل آلي، مما يؤدي إلى تحسين جودة ووزن الرغيف بالمواصفات القانونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، كما أكد أن وزير التموين الدكتور شريف فاروق ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، يقدمان كل الدعم في هذا الأمر.

وتابع عايش: "نشجع أصحاب المخابز على التحويل إلى النظام الآلي الكامل لجودة أفضل في الإنتاج ، فالمخبز الآلي يعد مخبز إستراتيجي يستخدم في الأزمات والكوارث".

وأشار مدير التموين، إلى أن عملية التطوير تجري على نفقة صاحب المخبز، ودور الحكومة تشجيعه ومنحه ميزات مثل زيادة حصته خصماً من المخابز اليدوية بعد دراسة حتى لا تتأثر مناطق المخابز اليدوية، كاشفاً عن أنه خلال عام جرى تحويل 10 مخابز ليعملوا بطريقة آلية كاملة بمدن الغردقة والشلاتين وحلايب ورأس غارب، لافتاً إلى أن بعضهم يعمل بالمولدات الكهربائية، ليحصل المواطن على حصته بشكل مستمر، حتى عند إنقطاع الكهرباء، حيث يظل يعمل المخبز بشكل منتظم.

وأضاف المسؤول المصري: "من أبرز مميزات المخبز الآلي أنه يُنتج 10 آلاف رغيف في الساعة الواحدة، ويعطي وزن قانوني وسرعة وجودة في الإنتاج ويقضي على الزحام"، مضيفا أن طريقة عمل المخبز الآلي تكون على عدة مراحل أهمها مرحلة التقطيع إلى أقراص صغيرة، ثم مرحلة الفرد ثم مرحلة التخمير وبعدها تمر بعدة مراحل داخل السيور وصولاً إلى بيت النار حتى آخر مرحلة وهي سير التهوية ، حيث يتسلم المواطن الخبز بعد تهويته ولا يحتاج إلى الإنتظار مما يعد تقديم للخدمة بشكل أفضل وأسرع بالنسبة للمواطن.