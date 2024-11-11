الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يلتقي ممثلي قطاع السياحة والضيافة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، استمرار الهيئة في عقد اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز الكفاءة والتنافسية القائمة على العدالة في سوق العمل، بما يرسخ موقع المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل خلال لقائه بعدد من ممثلي قطاع السياحة والضيافة في مملكة البحرين، ضمن فعالية (مجلس هيئة تنظيم سوق العمل) بحضور ممثلين عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، إلى أن قطاع السياحة والضيافة يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تعمل المملكة على تنميتها.
وأضاف أن هيئة تنظيم سوق العمل حريصة على توفير كافة التسهيلات التي من شأنها أن تهيئ بيئة مناسبة لنمو وتطور الأعمال وفق أسس قانونية وتشريعية منظمة، مشيرًا إلى مجموعة من المبادرات التي تسهل إنجاز المعاملات، ومؤكدًا استمرار الجهود لمراجعة كافة الخدمات وتطويرها.
من جانبهم، عبّر ممثلو قطاع السياحة والضيافة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل لتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، والحرص على الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات ممثلي القطاع، معربين عن أملهم في استمرار هذه اللقاءات التشاورية التي تصب في إطار تطوير بيئة العمل.
MENAFN11112024000055011008ID1108871497
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.