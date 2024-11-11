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الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يلتقي ممثلي قطاع السياحة والضيافة

11/11/2024 5:07:05 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، استمرار الهيئة في عقد اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز الكفاءة والتنافسية القائمة على العدالة في سوق العمل، بما يرسخ موقع المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل خلال لقائه بعدد من ممثلي قطاع السياحة والضيافة في مملكة البحرين، ضمن فعالية (مجلس هيئة تنظيم سوق العمل) بحضور ممثلين عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، إلى أن قطاع السياحة والضيافة يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تعمل المملكة على تنميتها.
وأضاف أن هيئة تنظيم سوق العمل حريصة على توفير كافة التسهيلات التي من شأنها أن تهيئ بيئة مناسبة لنمو وتطور الأعمال وفق أسس قانونية وتشريعية منظمة، مشيرًا إلى مجموعة من المبادرات التي تسهل إنجاز المعاملات، ومؤكدًا استمرار الجهود لمراجعة كافة الخدمات وتطويرها.
من جانبهم، عبّر ممثلو قطاع السياحة والضيافة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل لتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، والحرص على الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات ممثلي القطاع، معربين عن أملهم في استمرار هذه اللقاءات التشاورية التي تصب في إطار تطوير بيئة العمل.

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