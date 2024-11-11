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بتكليف من جلالة الملك المعظم.. نائب رئيس مجلس الوزراء يصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة

11/11/2024 5:07:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية، وصل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، مترئساً وفد مملكة البحرين في أعمال القمة.
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمين منطقة الرياض، و الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين.
ويرافقه وفد رسمي يضم نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدداً من كبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة، أدلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بالتصريح التالي:
يطيب لنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة متشرفين بالتكليف السامي من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برئاسة وفد مملكة البحرين في أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية، أن نعرب عن خالص الشكر وبالغ التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه المبادرة التي تأتي امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض العام الماضي، والتي تعكس الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الشقيقة، وما توليه من اهتمام بتوحيد الصف في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها الأمة العربية والإسلامية جراء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية، واتساع نطاق تلك الأحداث المؤسفة لتشمل الجمهورية اللبنانية، وهو ما يتطلب جهوداً مضاعفة ومساعي مكثفة للتوصل إلى حل شامل لتحقيق ما يكفل لهذه المنطقة أمنها واستقرارها على الدوام.
وإننا إذ نجتمع اليوم على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، لنجدها فرصة نغتنمها للإعراب عن الفخر والاعتزاز البالغين بما وصلت إليه العلاقات البحرينية السعودية من مستوى عالٍ من التكامل والتنسيق المشترك لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك في ظل ما يجمعهما من روابط وأواصر وعرى وثيقة توطدت عبر التاريخ وتجسدت بفعل المواقف الأخوية الراسخة والثابتة في مختلف المواقف والظروف، وتعززت بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.
وإذ تجدد مملكة البحرين شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية على استضافة وعقد هذه القمة التاريخية التي تمثل فرصة مناسبة لتوحيد الجهود العربية والإسلامية، لتؤكد ثقتها فيما ستثمرعنه من مخرجات تدعم تطلعات شعوبنا إلى مستقبل أكثر أماناً وسلاماً، كما تؤكد المملكة دعمها الكامل لكافة المبادرات الخيّرة الرامية إلى تحقيق السلام الدائم، وتعزيز روح التعاون والتفاهم والحوار في المنطقة والعالم، بما يحقق العدالة والكرامة لجميع شعوب الإنسانية.

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