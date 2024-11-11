ولي العهد رئيس الوزراء يوجه رسالة لكافة موظفي القطاع الحكومي للمشاركة في مسابقة الإبتكار الحكومي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء عن خالص الشكر والامتنان للكوادر الوطنية على جهودهم المتواصلة وعطائهم المستمر من أجل رفعة ونماء هذا الوطن وإسهامهم في تحقيق أهداف وتطلعات مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم.
وأشار سموه إلى
الاعتزاز بما تؤديه الكوادر الوطنية من أدوار مخلصة في كافة مواقع العمل الحكومي ، وذلك في رسالةٍ وجهها سموه إلى موظفي القطاع الحكومي عبر البريد الإلكتروني، حيث أكد سموه أن الحرص الدائم على تعزيز مسيرة التطوير والتميز في الأداء الحكومي ينبع من الإيمان بأن ما نصبو إليه من المستويات المتميزة والمتقدمة في خدمة المواطن، يتطلب روح الإبداع المستمر والعمل المشترك بروح الفريق الواحد - فريق البحرين، مضيفاً سموه أن ما نصبو إليه من رفعة وازدهار لوطننا الغالي يتطلب منا جميعاً إرادة صلبة ًو عزيمةً تتجدد كل يوم.
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة والأخوات الكرام،
أعضاء فريق البحرين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أود في البداية أن أعبر عن خالص الشكر والامتنان لجهودكم المتواصلة وعطائكم المستمر من أجل رفعة ونماء هذا الوطن. نعتز بما تؤدونه من أدوار مخلصة في كافة مواقع العمل الحكومي، مسهمين بذلك في تحقيق أهداف وتطلعات مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
إن حرصنا الدائم على تعزيز مسيرة التطوير والتميز في الأداء الحكومي ينبع من إيماننا بأن ما نصبو إليه من المستويات المتميزة والمتقدمة في خدمة المواطن، يتطلب روح الإبداع المستمر والعمل المشترك بروح الفريق الواحد - فريق البحرين. فما نصبو إليه من رفعة وازدهار لوطننا الغالي يتطلب منا جميعاً إرادة صلبة ً و عزيمةً تتجدد كل يوم.
إنني على يقين بأنكم عماد هذا النجاح، وأن أفكاركم النيرة هي دعائم التطوير الحقيقي. فأنتم – كوادر هذا الوطن – نباهي بكم، وبجهودكم المستمرة يتألق الوطن. ولهذا، فإن مشاركتكم الفعالة في كل الميادين هي أساس كل إنجاز نحققه معاً.
ومع انطلاق النسخة السادسة من مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" واستقبال إبداعاتكم، فإنني واثق أنكم ستثبّتون مجدداً ريادتكم في تقديم أفكار خلاقة ترفد مسيرة الوطن المباركة وتثري العمل الحكومي. نحن بانتظار إسهاماتكم الملهمة التي ستجعل من الأفكار الإبداعية واقعاً يُفخَرْ به و يستفيد منه كل مواطن ومقيم.
حفظكم الله ووفقكم لخدمة هذا الوطن العزيز،
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يذكر أن مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى موظفي القطاع الحكومي وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس في تقديم مقترحات فاعلة لتطوير الأداء الحكومي، ويمكن للموظف الحكومي التقدم بالمقترحات للمشاركة في هذه المسابقة عبر الموقع الإلكتروني:
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