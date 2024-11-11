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ولي العهد رئيس الوزراء يوجه رسالة لكافة موظفي القطاع الحكومي للمشاركة في مسابقة الإبتكار الحكومي

11/11/2024 5:07:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن خالص الشكر والامتنان للكوادر الوطنية على جهودهم المتواصلة وعطائهم المستمر من أجل رفعة ونماء هذا الوطن وإسهامهم في تحقيق أهداف وتطلعات مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشار سموه إلى
الاعتزاز بما تؤديه الكوادر الوطنية من أدوار مخلصة في كافة مواقع العمل الحكومي ، وذلك في رسالةٍ وجهها سموه إلى موظفي القطاع الحكومي عبر البريد الإلكتروني، حيث أكد سموه أن الحرص الدائم على تعزيز مسيرة التطوير والتميز في الأداء الحكومي ينبع من الإيمان بأن ما نصبو إليه من المستويات المتميزة والمتقدمة في خدمة المواطن، يتطلب روح الإبداع المستمر والعمل المشترك بروح الفريق الواحد - فريق البحرين، مضيفاً سموه أن ما نصبو إليه من رفعة وازدهار لوطننا الغالي يتطلب منا جميعاً إرادة صلبة ًو عزيمةً تتجدد كل يوم.
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة والأخوات الكرام،
أعضاء فريق البحرين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أود في البداية أن أعبر عن خالص الشكر والامتنان لجهودكم المتواصلة وعطائكم المستمر من أجل رفعة ونماء هذا الوطن. نعتز بما تؤدونه من أدوار مخلصة في كافة مواقع العمل الحكومي، مسهمين بذلك في تحقيق أهداف وتطلعات مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
إن حرصنا الدائم على تعزيز مسيرة التطوير والتميز في الأداء الحكومي ينبع من إيماننا بأن ما نصبو إليه من المستويات المتميزة والمتقدمة في خدمة المواطن، يتطلب روح الإبداع المستمر والعمل المشترك بروح الفريق الواحد - فريق البحرين. فما نصبو إليه من رفعة وازدهار لوطننا الغالي يتطلب منا جميعاً إرادة صلبة ً و عزيمةً تتجدد كل يوم.
إنني على يقين بأنكم عماد هذا النجاح، وأن أفكاركم النيرة هي دعائم التطوير الحقيقي. فأنتم – كوادر هذا الوطن – نباهي بكم، وبجهودكم المستمرة يتألق الوطن. ولهذا، فإن مشاركتكم الفعالة في كل الميادين هي أساس كل إنجاز نحققه معاً.
ومع انطلاق النسخة السادسة من مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" واستقبال إبداعاتكم، فإنني واثق أنكم ستثبّتون مجدداً ريادتكم في تقديم أفكار خلاقة ترفد مسيرة الوطن المباركة وتثري العمل الحكومي. نحن بانتظار إسهاماتكم الملهمة التي ستجعل من الأفكار الإبداعية واقعاً يُفخَرْ به و يستفيد منه كل مواطن ومقيم.
حفظكم الله ووفقكم لخدمة هذا الوطن العزيز،
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يذكر أن مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى موظفي القطاع الحكومي وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس في تقديم مقترحات فاعلة لتطوير الأداء الحكومي، ويمكن للموظف الحكومي التقدم بالمقترحات للمشاركة في هذه المسابقة عبر الموقع الإلكتروني:

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