سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة حيث قدم لسموه وزير العدل لأداء اليمين الدستورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 11 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حيث قدم لسموه رعاه الله ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)
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