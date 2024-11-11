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(الأهلية للتأمين) تحقق 2ر17 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

11/11/2024 4:37:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- أعلنت الشركة الأهلية للتأمين تحقيقها 2ر17 مليون دينار كويتي (نحو 4ر52 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 2ر15 مليون دينار (نحو 3ر46 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام 2023 بزيادة نسبتها 2ر13 في المئة.
وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الاثنين إن ربحية السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغت 5ر79 فلس للسهم الواحد مقارنة مع 3ر70 فلس للسهم في نفس الفترة من 2023 بزيادة نسبتها 2ر13 في المئة.
وأسست الشركة العام 1962 وأدرجت في بورصة الكويت العام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 30 مليون دينار (نحو 5ر91 مليون دولار) وتزاول أنشطة التأمين بمختلف أنواعها. (النهاية)

م ك ع / ه ث

MENAFN11112024000071011013ID1108871354

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