(الأهلية للتأمين) تحقق 2ر17 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 11 (كونا) -- أعلنت الشركة الأهلية للتأمين تحقيقها 2ر17 مليون دينار كويتي (نحو 4ر52 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 2ر15 مليون دينار (نحو 3ر46 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام 2023 بزيادة نسبتها 2ر13 في المئة.
وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الاثنين إن ربحية السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغت 5ر79 فلس للسهم الواحد مقارنة مع 3ر70 فلس للسهم في نفس الفترة من 2023 بزيادة نسبتها 2ر13 في المئة.
وأسست الشركة العام 1962 وأدرجت في بورصة الكويت العام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 30 مليون دينار (نحو 5ر91 مليون دولار) وتزاول أنشطة التأمين بمختلف أنواعها. (النهاية)
م ك ع / ه ث
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