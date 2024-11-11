مجلس شؤون الأوقاف يعقد اجتماعه الـ104 برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 11 (كونا) -- عقد مجلس شؤون الأوقاف اجتماعه الـ 104 برئاسة وزير
الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الدكتور محمد الوسمي اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة للأوقاف بالدسمة.
وقال أمين سر مجلس شؤون الأوقاف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالأمانة جاسم بوغيث في تصريح صحفي
إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والاطلاع واعتماد الموازنة التقديرية التشغيلية الوقفية للأمانة العامة للأوقاف للعام 2024 واعتماد تقرير البيانات المرحلية (الحساب الختامي) في 2023 إضافة إلى اعتماد تقرير الأموال المستثمرة 2022.
وأكد بوغيث أهمية تقديم التقارير إلى المجلس ليتم تحقيق شروط الواقفين على أكمل وجه في تنمية الوقف وإنفاق ريعه موضحا أنه تم اعتماد التقارير نصف السنوية للجان المنبثقة من مجلس شؤون الأوقاف عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2024 وهي اللجنة الشرعية ولجنة التدقيق ولجنة المشاريع الوقفية.
ويجتمع مجلس شؤون الأوقاف أربع مرات كل سنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الأوقاف ويتولى اقتراح السياسات العامة لها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الأمانة من أجلها وعلى الأخص رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف.
ويتشكل مجلس شؤون الأوقاف من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا وعضوية كل من الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومدير عام بيت الزكاة وممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الأوقاف. (النهاية)
ض د / ا ف ح
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