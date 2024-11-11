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مجلس شؤون الأوقاف يعقد اجتماعه الـ104 برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

11/11/2024 4:37:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- عقد مجلس شؤون الأوقاف اجتماعه الـ 104 برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الدكتور محمد الوسمي اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة للأوقاف بالدسمة.
وقال أمين سر مجلس شؤون الأوقاف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالأمانة جاسم بوغيث في تصريح صحفي إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والاطلاع واعتماد الموازنة التقديرية التشغيلية الوقفية للأمانة العامة للأوقاف للعام 2024 واعتماد تقرير البيانات المرحلية (الحساب الختامي) في 2023 إضافة إلى اعتماد تقرير الأموال المستثمرة 2022.
وأكد بوغيث أهمية تقديم التقارير إلى المجلس ليتم تحقيق شروط الواقفين على أكمل وجه في تنمية الوقف وإنفاق ريعه موضحا أنه تم اعتماد التقارير نصف السنوية للجان المنبثقة من مجلس شؤون الأوقاف عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2024 وهي اللجنة الشرعية ولجنة التدقيق ولجنة المشاريع الوقفية.
ويجتمع مجلس شؤون الأوقاف أربع مرات كل سنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الأوقاف ويتولى اقتراح السياسات العامة لها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الأمانة من أجلها وعلى الأخص رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف.
ويتشكل مجلس شؤون الأوقاف من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا وعضوية كل من الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومدير عام بيت الزكاة وممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الأوقاف. (النهاية)

ض د / ا ف ح




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