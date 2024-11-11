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وزير شؤون مجلس الوزراء: اعتماد خطة التوظيف المركزي المرحلة الثانية وتكليف ديوان الخدمة بتنفيذها

11/11/2024 4:37:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي اليوم الاثنين اعتماد مجلس الخدمة خطة التوظيف المركزي (المرحلة الثانية) وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدما في تنفيذها.
وقال المعوشوجي في بيان صحفي إنه "تنفيذا لقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برفع جميع أجهزة الدولة احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفق الضوابط المعمول بها قدم مجلس الخدمة عرضا مرئيا معدا من ديوان الخدمة لخطة التوظيف المركزي (المرحلة الثانية) والتي تم بناؤها بمراعاة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في عملية التوظيف". وأوضح أن العرض المرئي تضمن الفرص الوظيفية التي وفرتها الدولة للعمل بالقطاع الحكومي والمعدل السنوي لمخرجات التعليم وآلية الترشيح لكل التخصصات لتلبية الاحتياجات المباشرة من المسميات الوظيفية التي سيتم توفيرها لبعض التخصصات غير المطلوبة بسوق العمل.
وذكر أن توفير تلك التخصصات يكون من خلال شغل الحاصلين على هذه التخصصات لبعض الوظائف المستحدثة وتوفير دورات تأهيلية لهم فور تعيينهم أو شغلهم للوظائف الإدارية التي لا تتطلب مؤهلا تخصصيا لشغلها وتوفير دورات تدريبية بالاتفاق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمرشحين من حملة مؤهلات الثانوية فما دون تؤهلهم للعمل في بعض المجالات الوظيفية.
وبين أن العرض تضمن أيضا الجهود المبذولة من القطاعات المعنية في سوق العمل بالقطاع الخاص لوضع خطة تقوم على دراسة علمية لاحتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص لتوفير الفرص الوظيفية لكل التخصصات سواء الجامعية أو الأقل من الجامعية أو الثانوية العامة فما دون لتكون الخطة مكملة لخطة التوظيف المركزي بالقطاع الحكومي.
وأفاد المعوشرجي بأنه في إطار رؤية الحكومة حول تطوير الأداء في الجهات الحكومية وتحسين أنظمة الحوكمة في تلك الجهات فقد استعرض مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه سالف الذكر التصورات المعدة حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية والمراجعة الكاملة لكل الهياكل التنظيمية بالجهاز الحكومي لوضع معايير محددة لمنع أي تشابك أو تداخل بالاختصاصات.
وأشار إلى تكليف مجلس الخدمة المدنية لديوان الخدمة المدنية باستكمال الدراسات اللازمة نحو تطوير الأداء في الجهات الحكومية ووضع معايير حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية. (النهاية)

ز ه ر




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