Monday, 11 November 2024 03:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول صحي: الكويت تحتل مكانة متقدمة في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق

11/11/2024 4:37:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 11 – 11 (كونا) -- قال رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مركز (زين) الدكتور مطلق السيحان إن دولة الكويت تحتل مكانة متقدمة في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق نظرا للكفاءات الطبية والعلمية المرموقة فيها.
وأضاف السيحان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن وزارة الصحة وفرت أحدث الأجهزة الطبية للتشخيص وإجراء العمليات الجراحية للحالات المرضية التي تستدعي التدخلات الجراحية المتقدمة.
وذكر أن إجمالي عدد المراجعين لعيادات الأنف والأذن والحنجرة التابعة لمستشفى (زين) في مستشفيي مبارك والأميري وعيادات الصقر التخصصي والسالمية واليرموك وصباح السالم وسلوى بلغ هذا العام 33 ألف مراجع.
وبين أن مركز زين للأنف والأذن والحنجرة استقبل هذا العام نحو 42 ألف مراجع منهم 10130 مريضا بالعيادات المسائية فيما بلغ إجمالي حالات الدخول للمستشفى 4126 حالة.
وأشار إلى أن مركز زين للأنف والأذن والحنجرة شهد زيارات 19 طبيبا زائرا على مدار العام بمختلف التخصصات وأجروا 119 عملية كبرى لافتا إلى إجراء نحو 4120 عملية جراحية بمركز زين منها 820 عملية كبرى و2950 متوسطة و350 صغرى. (النهاية)

م ر ف




MENAFN11112024000071011013ID1108871351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث