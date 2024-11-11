Monday, 11 November 2024 03:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية الكويت تزيل 23 مخيما مخالفا في المنطقة الشمالية أقيمت قبل موعد موسم التخييم

11/11/2024 4:37:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- قالت بلدية الكويت اليوم الاثنين إنها أزالت 23 مخيما مخالفا في المنطقة الشمالية أقامها أصحابها قبل الموعد الرسمي لموسم التخييم المقرر منتصف نوفمبر الجاري.
وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن الفرق الرقابية التابعة لإدارات النظافة العامة في محافظة الجهراء باشرت في إزالة المخيمات الربيعية غير الملتزمة بموعد موسم التخييم رسميا الذي سيبدأ يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري.
وأكدت أن فرقها المختلفة ستواصل أعمالها في كل مواقع التخييم للتأكد من عدم وجود مخيمات قبل موعد التخييم الرسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات ولوائح بلدية الكويت. (النهاية)

ط م س




MENAFN11112024000071011013ID1108871350

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث