بلدية الكويت تزيل 23 مخيما مخالفا في المنطقة الشمالية أقيمت قبل موعد موسم التخييم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 11 (كونا) -- قالت بلدية الكويت اليوم الاثنين إنها أزالت 23 مخيما مخالفا في المنطقة الشمالية أقامها أصحابها قبل الموعد الرسمي لموسم التخييم المقرر منتصف نوفمبر الجاري.
وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن الفرق الرقابية التابعة لإدارات النظافة العامة في محافظة الجهراء باشرت في إزالة المخيمات الربيعية غير الملتزمة بموعد موسم التخييم رسميا الذي سيبدأ يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري.
وأكدت أن فرقها المختلفة ستواصل أعمالها في كل مواقع التخييم للتأكد من عدم وجود مخيمات قبل موعد التخييم الرسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات ولوائح بلدية الكويت. (النهاية)
ط م س
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