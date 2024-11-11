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أمين عام مجلس التعاون يبحث مع رئيس بعثة (يونامي) في العراق سبل تعزيز التعاون

11/11/2024 4:37:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 11 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسان سبل تعزيز التعاون بين المجلس والبعثة الأممية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء بين البديوي والحسان في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض بمناسبة توليه منصبه الجديد في بعثة (يونامي) حيث استعرضا آخر التطورات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وقالت إن البديوي أشاد خلال اللقاء بجهود (يونامي) في دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة معربا عن الأمل في استكمال الملفات العالقة خاصة المتعلقة بدولة الكويت والعراق.
وأكد موقف مجلس التعاون الثابت تجاه العراق ودعمه الجهود "لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه وهويته العربية ووحدته الوطنية" مشددا على مساندته العراق في مواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة بما يكرس سيادة الدولة وإنفاذ القانون. (النهاية)

خ ن ش / ف ل ا




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