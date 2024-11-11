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السيرة الذاتية لوزير العدل المستشار ناصر السميط

11/11/2024 4:37:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- أعلن اليوم الاثنين عن صدور مرسوم أميري بتعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل وفيما يلي سيرته الذاتية:

المستشار ناصر السميط مواليد العام 1981 حاصل على ليسانس حقوق جامعة الكويت عام 2002 وعلى ماجستير القانون التجاري والتحكيم من الجامعة الخليجية بمملكة البحرين العام 2009 واجتاز الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين المؤهلة للتعيين وكيل نيابة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية العام 2005.
وعمل في عدد من النيابات المختلفة وكيلا للنائب العام من العام 2006 حتى 2014 ونائب مدير نيابة الأحداث بين عامي 2014 و2016 ومدير نيابة الأحداث بين عامي 2016 و2019.
واجتاز السميط الدورة التأسيسية المؤهلة للعمل في القضاء بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية العام 2019.
وكان قاضيا في المحكمة الكلية بدوائر الأحداث والجنح المستأنفة والاستئناف الجزئي والحكومة بين عامي 2019 و2021 ورئيس النيابة بمكتب النائب العام بين عامي 2021 و2024 وهو مستشار ومحام عام في النيابة العامة منذ عام 2024 حتى صدور المرسوم بتعيينه وزيرا للعدل.
وشغل السميط أيضا عضوية اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل وعضوية لجان التفتيش القضائي على أعمال وكلاء النيابة والإشراف على أعمال نيابة الأحداث ونيابة الجهراء ونيابة المخدرات والخمور ونيابة الأسرة ومكتب فحص البلاغات والشكاوى وسير العمل بهم ومراجعة بيانات كشوفها الشهرية والتصرف بالإحالة والحفظ في القضايا وعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.
كما شغل ممثل النيابة العامة خبيرا من ذوي التخصص في مجال جرائم الاتجار بالبشر بسجل جمعية النواب العموم العرب ومحاضرا في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وعمل أيضا على تدريب الباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إضافة إلى عدد من الخبرات والمشاركات المحلية الدولية. (النهاية)

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