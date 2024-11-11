رئيس جمعية الكشافة الكويتية: الكويت تستضيف الملتقى الدولي الثالث لتمكين الشباب يناير المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 11 (كونا) -- أعلن رئيس جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي أن دولة الكويت ستستضيف الملتقى الدولي الثالث لتمكين الشباب في شهر يناير المقبل بالتعاون مع وزارة التربية.
وقال الطريجي حسب بيان صحفي للجمعية اليوم الاثنين في كلمته الافتتاحية لفعالية أعمال دراسة قائد فرقة كشفية للقائدات إن الملتقى يقام في الفترة بين 11 و17 يناير المقبل بمشاركة عربية واسعة وسيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الكشفية التي تصب في مصلحة شبابنا العربي.
وأوضح أن أعمال دراسة قائد فرقة كشفية للقائدات التي تنظمتها جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع وزارة التربية
تستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة 60 معلمة من مختلف المناطق التعليمية وبحضور وكيلة الانشطة والتنمية التربوية مريم العنزي.
وأوضح أن الجمعية لا تألو جهدا في العمل جنبا إلى جنب مع وزارة التربية لخدمة أهل الميدان معربا عن بالغ الشكر والتقدير لوكيلة الأنشطة والتنمية التربوية مريم العنزي على دعمها للأنشطة الكشفية التي تقيمها الجمعية.
من جانبه أكد قائد الدراسة الدكتور ناصر الفرج أن دراسة قائد فرقة كشفية للقائدات تمثل في هذه المرحلة المهمة جوهر القيادة والعمل الجماعي وروح العطاء التي دائما عرفت بها الحركة الكشفية مشيرا إلى أن برنامج دراسة قائد فرقة كشفية ليس مجرد دراسة تدريبية بل رحلة من التعلم والتطوير حيث نتعلم من بعضنا البعض ونستمد قوتنا من وحدتنا ونسعى دائما لرفع راية الكشافة عاليا.
وأضاف الفرج "اننا نعمل من خلال هذه الدراسة على كسب المعارف والمهارات التي تساعدنا في تحقيق التميز بكل ما نقوم به لنكون قدوة صالحة ونبراسا يهتدي به الآخرون".
وأوضح أن هذه الدراسة تمثل فرصة فريدة للتعلم والتطوير "حيث ستكون لنا فرصة للاستفادة من خبرات المدربين المتميزين ومن البرامج التي تم إعدادها بعناية لتلبية احتياجاتنا كقادة في الحركة الكشفية".
وأشار إلى أن نجاح هذه الدراسة "يعتمد على تعاوننا لذلك أدعو الجميع للاستفادة القصوى من هذه الدراسة لنتعاهد أن نكون قدوة لأجيال المستقبل وأن نحمل روح الكشافة ومبادئها في كل خطوة نخطيها". (النهاية) م ع ر
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