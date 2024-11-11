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رئيس جمعية الكشافة الكويتية: الكويت تستضيف الملتقى الدولي الثالث لتمكين الشباب يناير المقبل

11/11/2024 4:37:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- أعلن رئيس جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي أن دولة الكويت ستستضيف الملتقى الدولي الثالث لتمكين الشباب في شهر يناير المقبل بالتعاون مع وزارة التربية.
وقال الطريجي حسب بيان صحفي للجمعية اليوم الاثنين في كلمته الافتتاحية لفعالية أعمال دراسة قائد فرقة كشفية للقائدات إن الملتقى يقام في الفترة بين 11 و17 يناير المقبل بمشاركة عربية واسعة وسيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الكشفية التي تصب في مصلحة شبابنا العربي.
وأوضح أن أعمال دراسة قائد فرقة كشفية للقائدات التي تنظمتها جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع وزارة التربية تستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة 60 معلمة من مختلف المناطق التعليمية وبحضور وكيلة الانشطة والتنمية التربوية مريم العنزي.
وأوضح أن الجمعية لا تألو جهدا في العمل جنبا إلى جنب مع وزارة التربية لخدمة أهل الميدان معربا عن بالغ الشكر والتقدير لوكيلة الأنشطة والتنمية التربوية مريم العنزي على دعمها للأنشطة الكشفية التي تقيمها الجمعية.
من جانبه أكد قائد الدراسة الدكتور ناصر الفرج أن دراسة قائد فرقة كشفية للقائدات تمثل في هذه المرحلة المهمة جوهر القيادة والعمل الجماعي وروح العطاء التي دائما عرفت بها الحركة الكشفية مشيرا إلى أن برنامج دراسة قائد فرقة كشفية ليس مجرد دراسة تدريبية بل رحلة من التعلم والتطوير حيث نتعلم من بعضنا البعض ونستمد قوتنا من وحدتنا ونسعى دائما لرفع راية الكشافة عاليا.
وأضاف الفرج "اننا نعمل من خلال هذه الدراسة على كسب المعارف والمهارات التي تساعدنا في تحقيق التميز بكل ما نقوم به لنكون قدوة صالحة ونبراسا يهتدي به الآخرون".
وأوضح أن هذه الدراسة تمثل فرصة فريدة للتعلم والتطوير "حيث ستكون لنا فرصة للاستفادة من خبرات المدربين المتميزين ومن البرامج التي تم إعدادها بعناية لتلبية احتياجاتنا كقادة في الحركة الكشفية".
وأشار إلى أن نجاح هذه الدراسة "يعتمد على تعاوننا لذلك أدعو الجميع للاستفادة القصوى من هذه الدراسة لنتعاهد أن نكون قدوة لأجيال المستقبل وأن نحمل روح الكشافة ومبادئها في كل خطوة نخطيها". (النهاية) م ع ر

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