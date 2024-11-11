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توجه حكومي لإصدار سياسة الشمول الرقمي

11/11/2024 4:35:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا أنها تعتزم إصدار سياسة "الشمول الرقمي" خلال المرحلة المقبلة بعد أن أنجزت المسودة الأولية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وتهدف السياسة، بحسب الحكومة، إلى تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي من خلال ضمان حصول الجميع من مختلف الفئات العمرية والجنس والمهنة والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول الى الخدمات الحكومية الرقمية.
وأكدت أن من أهداف السياسة تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق ذات الخدمات عالية المستوى والمناطق النائية والمحرومة وبين الافراد القادرين وميسوري الحال وبين محدودي الدخل من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية لإدماج كافة فئات المجتمع وتمكينهم من النفاذ الى خدمات الانترنت عريضة النطاق في كافة المناطق وفي جميع الاوقات وبكلف معقولة.
واوضحت السياسة ان من اهدافها ايضا بناء مجتمع رقمي شامل للجميع لا يشكل فيه نقص المعرفة والمهارات عائقا امام المشاركة الرقمية من خلال محطات المستقبل ( محطات المعرفة سابقا) لتنمية المهارات الرقمية على المستويات الاساسية والمتوسطة والمتقدمة. وقالت الحكومة "من الأهداف المرجوة المساهمة في توفير فرص عمل في المناطق غير المخدومة بصورة كافية وللفئات المهمشة مكافئة للفرص المتاحة في المناطق الاكثر تقدما من الناحية الرقمية من خلال تعزيز الابداع والابتكار ونشر ثقافة التغيير نحو المستقبل الرقمي متجاوزين بذلك المخاطر والتحديات المتعلقة باستدامة ونمو الاعمال التقليدية".

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