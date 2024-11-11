انخفاض أسعار النفط عالميا مع انحسار خطر تعطل الإمدادات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الاثنين، مع انحسار خطر تعطل الإمدادات بسبب العاصفة الأميركية "رافاييل" وبعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين لنمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتًا لتصل إلى 73.68 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتًا لتصل إلى 70.13 دولار للبرميل، وانخفض كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 2 بالمئة الجمعة الماضية.
وتراجعت أسعار النفط كذلك بعد انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، بسبب العاصفة رافاييل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.-(بترا)
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