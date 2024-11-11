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انخفاض أسعار النفط عالميا مع انحسار خطر تعطل الإمدادات

11/11/2024 4:35:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الاثنين، مع انحسار خطر تعطل الإمدادات بسبب العاصفة الأميركية "رافاييل" وبعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين لنمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتًا لتصل إلى 73.68 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتًا لتصل إلى 70.13 دولار للبرميل، وانخفض كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 2 بالمئة الجمعة الماضية.


وتراجعت أسعار النفط كذلك بعد انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، بسبب العاصفة رافاييل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.-(بترا)

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