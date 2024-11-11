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بنك الإسكان الراعي البرونزي للمؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام

11/11/2024 4:35:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قدّم بنك الإسكان رعايته البرونزية للمؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام، والذي عقد تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، في الفترة من 6-9 تشرين الثاني الجاري في فندق كمبنسكي عمّان، بتنظيم من الجمعية الأردنية لجراحي العظام.
وجاءت رعاية البنك للمؤتمر ضمن إطار استراتيجية برنامج "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية ودعم الفعاليات البارزة في الأردن، وخاصة تلك التي تُعنى بالقطاعات الحيوية التي يركز البرنامج على مساندتها، ومنها القطاع الصحي بتخصصاته المختلفة كطب العظام بهدف تمكين المختصين في هذا المجال من مواكبة التطورات الحديثة ضمنه.
واستقطب المؤتمر حضوراً واسعاً من الأطباء ورؤساء وممثلي جمعيات جراحة العظام العربية والأوروبية والعالمية، حيث تم تبادل الخبرات ومناقشة أحدث الطرق العلاجية. وشمل المؤتمر العديد من المحاضرات والجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة في فروع جراحة العظام، إلى جانب استعراض عمليات جراحية نوعية.
وقد أقام البنك جناحاً في المعرض المصاحب للمؤتمر، مما أتاح الفرصة للمشاركين والزوار للاطلاع على خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة التقليدية والرقمية، بالتركيز على تلك الموجهة لخدمة القطاع الصحي.Top of Form
-انتهى-

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