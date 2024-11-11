اسعار الذهب تواصل خسائرها مع ترقب بيانات أميركية بشأن الفائدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت أسعار الذهب خسائرها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لثاني جلسة على التوالي، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع تلمسا لمزيد من الوضوح بخصوص الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ليصل إلى 2671.49 دولار للأونصة (الأوقية)، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتصل إلى 2678.50 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 973.99 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 997.41 دولار للأونصة.-(بترا)
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