اسعار الذهب تواصل خسائرها مع ترقب بيانات أميركية بشأن الفائدة

واصلت أسعار الذهب خسائرها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لثاني جلسة على التوالي، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع تلمسا لمزيد من الوضوح بخصوص الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.



وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ليصل إلى 2671.49 دولار للأونصة (الأوقية)، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتصل إلى 2678.50 دولار للأونصة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 973.99 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 997.41 دولار للأونصة.-(بترا)