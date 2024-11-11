أسعار خام الحديد تتراجع نحو 100 دولار للطن

انخفض خام الحديد مقترباً من مستوى 100 دولار للطن، حيث أثارت أحدث محاولات بكين لإنعاش الاقتصاد خيبة أمل لدى المستثمرين، في وقت أشارت فيه زيادة المخزونات في الموانئ الصينية إلى وفرة في الإمدادات.



تراجعت العقود الآجلة بنسبة 2% في سنغافورة بعد هبوطها يوم الجمعة، عندما أعلنت الحكومة الصينية عن خطة لمبادلة الديون دون أن تقدم تدابير مباشرة لتعزيز الطلب المحلي، بما في ذلك في قطاع العقارات المتعثر. وشهد خام الحديد، الأساسي في صناعة الصلب، انخفاضاً بأكثر من ربع قيمته هذا العام، متأثراً بأزمة العقارات في الصين وعلامات على زيادة الإنتاج من قبل شركات التعدين. ومع صعوبة بيع الفولاذ محلياً بسبب ضعف الطلب، ارتفعت صادرات السبائك إلى أعلى مستوى لها منذ 2015 الشهر الماضي.



كما زادت مخزونات خام الحديد في الموانئ الصينية على مدى الأسابيع الأربعة الماضية لتصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر. وعلى أساس موسمي، تعتبر المخزونات في أعلى مستوياتها لهذا الوقت من العام.



تراجعت العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة 1.7% إلى 100.85 دولار للطن بحلول الساعة 10:47 صباحاً في سنغافورة، بعد أن خسرت 2.8% يوم الجمعة. في الصين، انخفضت العقود المسعّرة باليوان في داليان بنسبة 2.3%، كما تراجعت العقود الآجلة للصلب في شنغهاي.



تراجعت أسهم شركات التعدين الرائدة في خام الحديد في أستراليا، حيث انخفضت أسهم "بي إتش بي غروب"، و"فورتسكو ليمتد"، و"ريو تينتو غروب".



أما بالنسبة للمعادن الأساسية، فارتفع النحاس بنسبة 0.2% إلى 9,458.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن بعد تسجيل انخفاض للأسبوع السادس على التوالي. كما ارتفع الألومنيوم بنسبة 0.2%، فيما انخفض النيكل بنسبة 0.9%.-وكالات

