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مفاجأة علمية.. ليس المخ فقط هو ما يمتلك ذاكرة

11/11/2024 4:35:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- كشفت أبحاث جديدة لفريق دولي من العلماء أن الخلايا من خارج الدماغ يمكنها تخزين ومعالجة الذكريات، مما يتحدى الرأي القائل إن الذاكرة تقتصر على الخلايا العصبية. بحسب ما نشر موقع "الجزيرة نت".
وفي تجاربهم، التي نشرت نتائجها في دراسة بدورية "نيتشر كومينيكيشنز"، قام العلماء بدراسة إمكانية التعلم بمرور الوقت في نوعين من الخلايا البشرية غير الدماغية، واحدة من الأنسجة العصبية والأخرى من أنسجة الكلى.
وتم تعريض كل من هذه الخلايا لأنماط مختلفة من الإشارات الكيميائية، تمامًا كما تتعرض خلايا الدماغ لأنماط من الناقلات العصبية، عندما نتعلم معلومات جديدة.
واستجابة لذلك، قامت الخلايا غير الدماغية بتشغيل "جين الذاكرة"، وهو الجين نفسه الذي تقوم خلايا الدماغ بتشغيله عندما تكتشف نمطًا في المعلومات، وتعيد هيكلة اتصالاتها من أجل تكوين الذكريات.
تعلم بالتكرار
ولمراقبة عمليات الذاكرة والتعلم، قام العلماء بهندسة هذه الخلايا غير الدماغية لإنتاج بروتين متوهج في الظلام، يشير إلى متى يكون جين الذاكرة نشطًا ومتى يكون متوقفًا. وأظهرت النتائج أن هذه الخلايا غير الدماغية، تمكنت من تحديد متى تتكرر النبضات الكيميائية، بشكل يعني أنها قادرة على التعلم. فعندما تم إرسال نبضات الإشارات الكيميائية في فترات متباعدة، قامت تلك الخلايا بتشغيل "جين الذاكرة" بشكل أقوى، ولفترة أطول مما كانت عليه عندما تم إرسال النبضات نفسها أول مرة.
يعني ذلك أن الخلايا لم تمتلك فقط الذاكرة، بل القدرة على التعلم بشكل أفضل من التكرار على مسافة زمنية واسعة، وظن العلماء لفترة طويلة أن هذه السمة ليست سمة فريدة من نوعها لخلايا المخ فقط، بل تكون في الواقع خاصية أساسية لجميع الخلايا. يشير ذلك، بحسب الباحثين القائمين على الدراسة، إلى أنه في المستقبل، يحتاج العلماء والأطباء إلى التعامل مع الجسم البشري بشكل أكثر شبها بالدماغ.
وعلى سبيل المثال، يتطلب الأمر النظر في ما يتذكره البنكرياس لدينا عن نمط وجباتنا السابقة للحفاظ على مستويات صحية من جلوكوز الدم، أو النظر في ما تتذكره خلية السرطان عن نمط العلاج الكيميائي، الذي يفيدها في مقاومته.

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