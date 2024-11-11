الطيار عماري تحدث عن ذكريات ما بين السماء والأرض، في منتدى الرواد

احتفى منتدى الرواد الكبار، يوم أمس السبت، بأحد رجالات الأردن وهو الكابتن الطيار وصفي عماري الذي تحدث عن ذكرياته في تحت عنوان "ما بين السماء والأرض"، أدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، وتحدث فيه كل من الروائي مجد دعيبس، قدم عماري شهادة حول تجربته في الطيران.



حضر الحفل مجموعة من جمهور المنتدى إلى جانب مديرة المنتدى هيفاء البشير التي قالت: نستضيف الليلة أحد رجال مدينة الحصن هو الكابتن الطيار وصفي عماري، الذي إلتحق بسلاح الجو الأردني لسنوات عدة ثم عمل في الطيران المدني سنوات طويلة يقود طائرة ما بين السماء والأرض يطوف بها العالم يحمل المسافرين والساعين إلى رزقهم والمشتاقين لملاقاة اهلهم والمغتربين عن أوطانهم ليكوّن في ذاكرته رصيداً من الذكريات الإنسانية الصادقة التي سيتحفنا بها الليلة.



وتابعت، إذ أن حلم الطيران لطالما داعب خيال الإنسان منذ الأزل وبعد محاولات عدة صار الحلم حقيقة واصبحت المسافات قصيرة بفضل نظام الطيران. لذلك نستضيف الليلة هذه القامة الوطنية ليحدثنا عن أهم الذكريات والمحطات التي مرت في حياته، وهذه الذكريات هي جزء من ذاكرة الوطن الجميل.



من جانبه تحدث الروائي مجدي دعيبس في ورقته التي جاءت بعنوان "أبطال في الذاكرة وصفي عمّاري من (الهوكر هنتر) إلى (البوينغ 707)"، قائلا: نستذكر أحد أبطال طائرة (الهوكر هنتر)، الذي شارك في حرب 1967 وهو الطيّار وصفي عمّاري، مبينا أن عماري الذي التحق بسلاح الجو الملكي عام 1957 وتلقّى تدريبًا على الطّيران في المملكة المتّحدة لمدة عامين. تسلسل في الرتب والمناصب واكتسب خبرة على طائرة "الهوكر هنتر"، التي أهّلته لمقارعة طائرات الميراج الإسرائيليّة الحديثة. وبعد الحرب عمل كضابط ارتباط في واشنطن ثم أصبح قائدًا لقاعدة الأمير حسن الجويّة وفي عام 1975.



وبعد أن أُحيل على التقاعد بناء على طلبه ليعمل في الخطوط الجويّة الملكيّة لخمسة وعشرين عامًا، ويقود أحدث الطائرات من طراز بوينغ 707، وفي سنوات عمله الأخيرة أصبح طيار المغفور له جلالة الملك حسين بن طلال وقاد طائرة تراي ستار حتى وصل عمر الستين حيث توقف عن الطيران حسب التّعليمات المعمول بها.



وتحدث دعيبس عن أول رحلتين لعمّاري في الخطوط الجوية الملكية بعد أن أصبح كابتن حيث كانت الأولى إلى العقبة وعاد إلى عمان دون أن يهبط في مطار العقبة لأنّه لم يتمكن من رؤية المدرج بسبب التضاريس الصعبة وضرورة التّقرب من المطار بأسلوب محدد، والثانية كانت إلى القاهرة وقرّر العودة إلى عمان أيضًا بسبب الغبار ومحدوديّة مدى الرؤية.



من جهته استعرض وصفي عماري أبرز المحطات في حياته العلمية حيث أشار إلى حصوله على شهادة الثانوية العامة، ثم تابع دراسته في بريطانيا وحصل على مؤهل الطيران العسكري من سلاج الجو البريطاني. وانتسب بعد ذلك الى سلاح الجو الأردني عام 1957م برتبة ملازم طيار وتدرج بالخدمة العسكرية الى أن تقاعد عام 1975م حيث تسلم منصب قائد قاعدة جوية.



وأضاف عماري إلى أنه خلال خدمته العسكرية شارك في حرب 1967م التي خاضتها القوات المسلحة الأردنية ضد العدو الإسرائيلي، وخلال تشابكه مع طائرات العدو في اول يوم من ايام المعركة أصاب طائرة إسرائيلية واسقطها، كما أصيب من طائرة إسرائيلية الأمر الذي دفعه للهبوط المظلي في منطقة أحراج "دبين"، حيث أصيب على أثرها بالكسور والجروح لينال بذلك شرف البطولة حيث كان اول جريح يصاب إثر المعركة، لافتا إلى شقيقه الذي استشهد في معارك "اسوار القدس"، في عام 1948 "توفيق دخل الله عماري".



وأشار عماري إلى انه كان يقوم هو والطيار الباكستاني سيف الدين الأعظم والذي كان في الأردن في مهمة لتدريب طياري سلاح الجو الأردني، فعندما نشبت الحرب غادر مع الطيارين الأردنيين إلى قاعدة "الحبانية" في العراق بعد قصف إسرائيل لمطارات الأردن. ليطير من هناك بطائرات "الهوكرهنتر"، وأسقط ثلاث طائرات إسرائيلية في قتال جوي مع أحدث الطائرات الإسرائيلية خلال ثلاث أيام وكان عماري من ضمن السرب الذي يحرس رادار عجلون.



وأضاف عماري عندما بدأت المعركة فوق سماء "دبين وقرية بورما"، وأصبح الطيار المقاتل الباكستاني سيف الأعظم، وهو الطيار الوحيد في العالم الذي أسقط 3 طائرات "صهيونية"، في غضون 72 ساعة إثناء قتال جوي-جوي، وهذا الرقم القياسي لا يزال قائما حتى يومنا هذا، وقد كرمت الأردن والعراق الطيار سيف الأعظم بميداليات لبطولاته وشجاعته، لافتا إلى حادثة كانت قد حصلت معه عندما سقطت طائرته ونزل منها فوق "احراش دبين وبورما"، وتجمع الناس حوله وهم يظنون أنه طيار إسرائيلي ولم يشفع له سوى كما قال عماري "باكيت دخان ريم كان معي فسألهم عماري (عمركو شفتو اسرائيلي بدخن ريم)".



وخلص عماري إلى أنه بعد تقاعده من سلاح الجو الملكي الأردني عمل كابتن طيار في الخطوط الجوية الملكية الاردنية عالية سابقا والملكية حاليا وكان الطيار الخاص لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال لعدة سنوات وحصل اثناء الخدمة العسكرية، على أوسمه منها وسام الاستقلال واشارة جرحى العمليات الحربية وقبل سنتين وسام مئوية الدولة الأردنية باحتفال رسمي وبحضور جلالة الملك عبدالله وجميع المسؤولين في الدولة الأردنية.