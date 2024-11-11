Tuesday, 12 November 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يتوجه إلى الرياض للمشاركة بأعمال القمة العربية والإسلامية

11/11/2024 4:35:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي تعقد في الرياض.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.-(بترا)

MENAFN11112024000072011014ID1108871301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث