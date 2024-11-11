الملك يتوجه إلى الرياض للمشاركة بأعمال القمة العربية والإسلامية

الملك يتوجه إلى الرياض للمشاركة بأعمال القمة العربية والإسلامية
التاريخ
11/11/2024 4:35:04 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي تعقد في الرياض.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.-(بترا)
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