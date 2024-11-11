الملك يتوجه إلى الرياض للمشاركة بأعمال القمة العربية والإسلامية

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي تعقد في الرياض.



وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.-(بترا)