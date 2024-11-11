مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك غدا بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم غد الثلاثاء، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين "COP29"، الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان في العاصمة باكو.
ويلقي سمو ولي العهد، كلمة الأردن في المؤتمر، كما يلتقي سموه عددا من القادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وممثلي منظمات أممية ودولية على هامش مشاركته بالمؤتمر.- (بترا)
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