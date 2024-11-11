مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك غدا بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم غد الثلاثاء، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين "COP29"، الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان في العاصمة باكو.



ويلقي سمو ولي العهد، كلمة الأردن في المؤتمر، كما يلتقي سموه عددا من القادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وممثلي منظمات أممية ودولية على هامش مشاركته بالمؤتمر.- (بترا)