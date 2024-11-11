إيران تدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إلى فرض
حظر على تزويد "إسرائيل" بالأسلحة وطردها من الأمم المتحدة، في أعقاب
غارة دامية على سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل
بقائي، إن طهران "تدين بشدة الهجوم العدواني الذي نفذه النظام الصهيوني اليوم
ضد مبنى سكني" في منطقة دمشق، بحسب تعبيره.
وقُتل 9 أشخاص على الأقل، يوم الأحد؛ بينهم
قيادي في حزب الله اللبناني، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة السيدة
زينب، جنوبي دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وحض بقائي على
اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، بما في ذلك "حظر الأسلحة"
و"طردها من الأمم المتحدة".
ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شن
الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفا مواقع للقوات
الحكومية وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله.
وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع
الأخيرة على سوريا، مع احتدام النزاع في لبنان بين الاحتلال وحزب الله بدءًا من 23
أيلول/ سبتمبر الماضي.
ومؤخرا، استهدف الاحتلال نقاطًا قرب المعابر
الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت إن هدفها منع حزب الله من نقل
"وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.
وكرر جيش
الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، شنّ ضربات جوية هدفها "تقليص محاولات
نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان".
واتهم جيش الاحتلال حزب الله المدعوم من طهران
"بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان" عبر المعابر
الحدودية، التي خرج اثنان منها من الخدمة بسبب غارات إسرائيلية الشهر الماضي.
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