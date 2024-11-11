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إيران تدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة

11/11/2024 4:34:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إلى فرض حظر على تزويد "إسرائيل" بالأسلحة وطردها من الأمم المتحدة، في أعقاب غارة دامية على سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران "تدين بشدة الهجوم العدواني الذي نفذه النظام الصهيوني اليوم ضد مبنى سكني" في منطقة دمشق، بحسب تعبيره.

وقُتل 9 أشخاص على الأقل، يوم الأحد؛ بينهم قيادي في حزب الله اللبناني، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة السيدة زينب، جنوبي دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحض بقائي على اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، بما في ذلك "حظر الأسلحة" و"طردها من الأمم المتحدة".

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شن الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفا مواقع للقوات الحكومية وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على سوريا، مع احتدام النزاع في لبنان بين الاحتلال وحزب الله بدءًا من 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ومؤخرا، استهدف الاحتلال نقاطًا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت إن هدفها منع حزب الله من نقل "وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.

وكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، شنّ ضربات جوية هدفها "تقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان".

واتهم جيش الاحتلال حزب الله المدعوم من طهران "بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان" عبر المعابر الحدودية، التي خرج اثنان منها من الخدمة بسبب غارات إسرائيلية الشهر الماضي.

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