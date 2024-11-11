تقرير: نتنياهو يعمل من غرفة محصّنة تحت الأرض بسبب مخاوف أمنية

ذكر تقرير للقناة ((12)) الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين يقضي معظم عمله في غرفة محصّنة بالطابق السفلي من مكتب رئيس الوزراء، بدلاً من مكتبه العادي في الطوابق العليا، بناءً على تعليمات مسؤولي الأمن.



وتوضح القناة، وفقاً لموقع ((تايمز أوف إسرائيل))، أنه تم توجيه نتنياهو لاستخدام غرفة أكثر تحصيناً في طابق تحت أرضي، بدلاً من مكتبه داخل المنطقة الأمامية ذات الواجهات الزجاجية ((الأكواريوم)) بمكتب رئيس الوزراء.



وصدرت تنبيهات لنتنياهو بتجنّب البقاء في أماكن ثابتة معروفة بشكل عام، وذلك منذ أن انفجرت مسيّرة أرسلها ((حزب الله)) اللبناني بمنزله في قيساريا يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى تحطيم نافذة غرفة نوم دون اختراقها، وأحدثت أضراراً طفيفة إضافية.



ويضيف التقرير أن البروتوكول الأمني الجديد تم تطبيقه بسبب المخاوف من هجمات باستخدام الطائرات من دون طيار أو وسائل أخرى، وأن نتنياهو أوضح هذه الترتيبات الجديدة لمن التقاهم في القبو.



ويشير تقرير القناة ((12)) إلى أن التعليمات الأمنية الجديدة توضح سبب انعقاد اجتماعات المجلس الوزاري الأخيرة في أماكن مختلفة، وتأجيل حفل زفاف أفنير بن نتنياهو دون موعد محدّد.



وكذلك، ينقل التقرير القانوني والسياسي عن مصادر قانونية وسياسية لم يسمّها أن محامي نتنياهو سيسعون لتأجيل بدء شهادته، المقرّر الشهر القادم، في محكمة بالقدس تنظر قضايا فساد، حتى لا يكون في نفس المكان عدة مرات خلال الأسبوع؛ لأن المحكمة لا تملك غرفة آمِنة أو ملجأً ضد القنابل.-(وكالات)