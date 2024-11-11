تقرير: نتنياهو يعمل من غرفة محصّنة تحت الأرض بسبب مخاوف أمنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكر تقرير للقناة ((12)) الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقضي معظم عمله في غرفة محصّنة بالطابق السفلي من مكتب رئيس الوزراء، بدلاً من مكتبه العادي في الطوابق العليا، بناءً على تعليمات مسؤولي الأمن.
وتوضح القناة، وفقاً لموقع ((تايمز أوف إسرائيل))، أنه تم توجيه نتنياهو لاستخدام غرفة أكثر تحصيناً في طابق تحت أرضي، بدلاً من مكتبه داخل المنطقة الأمامية ذات الواجهات الزجاجية ((الأكواريوم)) بمكتب رئيس الوزراء.
وصدرت تنبيهات لنتنياهو بتجنّب البقاء في أماكن ثابتة معروفة بشكل عام، وذلك منذ أن انفجرت مسيّرة أرسلها ((حزب الله)) اللبناني بمنزله في قيساريا يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى تحطيم نافذة غرفة نوم دون اختراقها، وأحدثت أضراراً طفيفة إضافية.
ويضيف التقرير أن البروتوكول الأمني الجديد تم تطبيقه بسبب المخاوف من هجمات باستخدام الطائرات من دون طيار أو وسائل أخرى، وأن نتنياهو أوضح هذه الترتيبات الجديدة لمن التقاهم في القبو.
ويشير تقرير القناة ((12)) إلى أن التعليمات الأمنية الجديدة توضح سبب انعقاد اجتماعات المجلس الوزاري الأخيرة في أماكن مختلفة، وتأجيل حفل زفاف أفنير بن نتنياهو دون موعد محدّد.
وكذلك، ينقل التقرير القانوني والسياسي عن مصادر قانونية وسياسية لم يسمّها أن محامي نتنياهو سيسعون لتأجيل بدء شهادته، المقرّر الشهر القادم، في محكمة بالقدس تنظر قضايا فساد، حتى لا يكون في نفس المكان عدة مرات خلال الأسبوع؛ لأن المحكمة لا تملك غرفة آمِنة أو ملجأً ضد القنابل.-(وكالات)
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