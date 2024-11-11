الأردن يسحب ترشيح حلوة يا أرضي للأوسكار تحت ضغوط دبلوماسية من أذربيجان

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

قررت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سحب "حلوة يا أرضي" من الترشح لجائزة الأوسكار في الدورة الـ97 لعام 2025 عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية، وذلك بعد ضغوط دبلوماسية من الحكومة الأذربيجانية.

وجاء هذا القرار بعد أن طلبت أذربيجان من الأردن إعادة النظر في اختيار الفيلم، مشيرة إلى أن الفيلم الوثائقي ، الذي يتناول حياة طفل أرمني في ناغورني قره باغ، يعكس "تحيزاً" لصالح الأرمن في النزاع التاريخي المستمر بين أذربيجان وأرمينيا.



موقف الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

وفي بيان أصدرته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أكدت أن سحب الترشيح جاء استجابة للضغوط الدبلوماسية، إلا أنها شددت على التزامها الكامل بتقديم ودعم جميع الأفلام الأردنية، بما في ذلك مشاركتها في المهرجانات السينمائية الدولية.

وأضافت الهيئة أن الفيلم الوثائقي "حلوة يا أرضي" قد حصل على منحة تطوير من صندوق الأردن لدعم الأفلام / الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عام 2021. وعرض في مهرجان عمّان السينمائي الدولي في دورته الخامسة، حيث حاز على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي طويل وجائزة الجمهور.

منتجة الفيلم.. لن نتوقف



من جهتها صّرّحت منتجة الفيلم عزة حوراني للغد "أن الفرحة لم تكتمل ، فبعد عرضه العالمي الأول في مهرجان شيفيلد للأفلام الوثائقية، حقق فيلم "حلوة يا أرضي" نجاحاً لافتاً بفوزه بثلاث جوائز رئيسية في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، والذي يُعتبر واحداً من أهم المهرجانات في وطنه الأم. وفي سبتمبر، تلقينا بفرح كبير خبر اختيار "حلوة يا أرضي" كمرشح رسمي للأردن لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي. لكن للأسف، وبعد فترة قصيرة، تعرضنا لضغوط دبلوماسية خفية من أذربيجان، مما أدى إلى مطالبة الأردن بسحب الفيلم من الترشح. لقد كان خبراً صادماً لفريقنا، أن يتم حظر وإسكات قصة عاطفية وإنسانية تتحدث عن حب طفل لوطنه وعائلته.



ورغم هذا الإحباط، فإننا ممتنون جداً لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لمنحها الفرصة لفيلم "حلوة يا أرضي" للتأهل لجائزة أفضل فيلم وثائقي. لن يوقفنا هذا الحاجز، وسنواصل الرحلة بعزيمة أقوى لإيصال رسالة الفيلم إلى العالم، والتأكيد على أن القصص الإنسانية تستحق أن تُروى، وأن الأطفال حول العالم يستحقون الحلم بسلام وأمان."





دعم دولي ومشاركة في مهرجانات عالمية

الفيلم، الذي أخرجته سارين هيرابديان، هو أول عمل طويل لها، ويعد استكمالاً لعملها الوثائقي السابق "لم ننتهِ بعد"، والذي حاز بدوره على جوائز وتقدير دولي. ويروي "حلوة يا أرضي" قصة فريج، الطفل البالغ من العمر 11 عاماً، الذي يحلم بأن يصبح طبيب أسنان في قريته في آرتساخ (ناغورني قره باغ)، حيث يعيش وسط التوترات والنزاعات.

ويصور الفيلم رحلة فريج وأسرته وهم يواجهون واقعاً مدمراً بعد الحرب، مسلطاً الضوء على صراعات الأطفال في ظل الحروب.



وعرض "حلوة يا أرضي" لأول مرة في مهرجان شيفيلد للأفلام الوثائقية في المملكة المتحدة، وتم دعمه من مؤسسات دولية مثل القناة الأوروبية ARTE والصندوق العربي للثقافة والفنون (AFAC).

وقد تمكن الفيلم من تحقيق نجاح ملموس خلال عرضه في مهرجان عمان السينمائي الدولي، حيث فاز بثلاث جوائز، بما في ذلك جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (FIPRESCI) لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل.



ترحيب أذربيجان بقرار السحب

هذا وأعربت أذربيجان عن ترحيبها بقرار الأردن سحب فيلم "أرضي الحلوة" من الترشح لجائزة الأوسكار، مشيرة إلى أن القرار يعكس "احترام العلاقات الثنائية" بين البلدين.

وجاء ذلك بعد أن أثار اختيار الفيلم، الذي يُصور بشكل متعاطف حياة الأرمن النازحين من ناغورني قره باغ، استياءً واسعًا في أذربيجان، حيث اعتُبر موقفاً منحازاً في النزاع طويل الأمد بين أذربيجان وأرمينيا.



وأكدت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان لها، أن قرار الأردن بسحب الفيلم يُعد "خطوة إيجابية للحفاظ على الروابط الدبلوماسية والتعاون المستمر" بين الدولتين. وأضاف البيان أن أذربيجان تقدر هذا الموقف وترى فيه دليلاً على "تفهم الأردن للحساسيات المرتبطة بالصراع في ناغورني قره باغ وتأثيره على الاستقرار في المنطقة."





مستقبل الفيلم المحتمل في الأوسكار



بعد سحب الترشيح من فئة الأفلام الروائية الدولية، تتيح الأكاديمية لصناع فيلم "حلوة يا أرضي" فرصة الترشح لجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، شريطة استيفاء متطلبات التأهيل اللازمة. ويستعد الفيلم لعرضه الأول في أميركا الشمالية ضمن مهرجان DOC NYC في نوفمبر 2024، كما سينطلق عرضه المؤهل في لوس أنجلوس بدءاً من 29 نوفمبر.



ومن المنتظر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن القائمة الطويلة للأفلام المؤهلة للأوسكار في 17 ديسمبر، بينما سيتم الكشف عن الأفلام المرشحة في 17 يناير 2025، في حين سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في 3 مارس من نفس العام.



تاريخ ترشيحات الأردن للأوسكار

يذكر أن الأردن سبق له تقديم تسعة أفلام للمنافسة في فئة أفضل فيلم أجنبي، وكان فيلم "حلوة يا أرضي" يمثل آخر تلك المحاولات قبل سحبه، ما يعكس جهود الأردن المستمرة في دفع الإنتاج السينمائي الوطني نحو العالمية وتقديم قصص تحمل رسائل إنسانية وثقافية تساهم في تسليط الضوء على قضايا المنطقة.

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