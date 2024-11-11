مدير المؤسسة التعاونية يفتتح ورشة حوكمة التعاونيات الزراعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية حول حوكمة التعاونيات الزراعية، وذلك ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن الذي تنفذه شركة أدفانس كونسلتنج ومنظمة ميرسي كور منذ ثلاث سنوات، وبتمويل من الحكومة الهولندية.
ويشارك في الورشة التدريبية التي تستمر أعمالها على مدى 4 أيام، 10 تعاونيات زراعية من محافظات اربد وعجلون والبلقاء، ممثلة ب 22 مشاركا.
وقال الشلبي بحضور المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج المهندسة لمياء الدباس، إن حوكمة التعاونيات أمر في غاية الأهمية في ظل تعديل المؤسسة للتشريعات الناظمة للعمل التعاوني بما يتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).
وأضاف أن الورشة تشتمل على محاور على درجة عالية من الأهمية في مجالات الحوكمة والشفافية والمساءلة القانونية، والتي تعد من متطلبات الجهات المانحة للحصول على الدعم.
وأشار الشلبي إلى قرار مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التعاون لسنة 2024، والذي بدوره سيعزز من مفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة في إدارة التعاونيات مع إقرار قانون التعاون الجديد في وقت لاحق.
وأكد اهتمام وزارة الزراعة ممثلة بوزيرها المهندس خالد الحنيفات، بتطوير التعاونيات الزراعية وبناء قدرات أعضائها في الإدارة والتمكين لما لها من أهمية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
من جهتها، أعربت الدباس عن اعتزازها بالشراكة مع وزارة الزراعة وأذرعها بما فيها المؤسسة التعاونية، وخاصة في مجال دعم التعاوتيات الزراعية على صعيد التدريب والتمويل.
وأضافت أن الورشة تهدف إلى تعزيز مفهوم الحوكمة لدى التعاونيات الزراعية المشاركة للوصول بها إلى تعاونية ناجحة في عملها.
وأوضحت أن الحوكمة والتخطيط ووضع هيكل تنظيمي للتعاونية من عوامل سلامة وصحة تأسيسها.
يشار إلى أن الورشة التدريبية التي قدم فيها مدير التدريب التعاوني المهندس هاني عدينات والمدرب الهولندي جاك غوسنيز ، محاضرات حول عدة محاور من أبرزها الحديث عن مفهوم ومبادئ الحوكمة منها سيادة القانون والمساءلة ومنع تضارب المصالح والافصاح والشفافية، وحقوق الأعضاء التعاونيين، بالإضافة إلى نبذة عن المؤسسة والحركة التعاونية الأردنية، ومبادئ وقيم العمل التعاوني وتعزيز الهوية التعاونية، ومزايا العمل التعاوني ومعالجة التحديات التي تواجه التعاونية.
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