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مدير المؤسسة التعاونية يفتتح ورشة حوكمة التعاونيات الزراعية

11/11/2024 4:34:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية حول حوكمة التعاونيات الزراعية، وذلك ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن الذي تنفذه شركة أدفانس كونسلتنج ومنظمة ميرسي كور منذ ثلاث سنوات، وبتمويل من الحكومة الهولندية.


ويشارك في الورشة التدريبية التي تستمر أعمالها على مدى 4 أيام، 10 تعاونيات زراعية من محافظات اربد وعجلون والبلقاء، ممثلة ب 22 مشاركا.


وقال الشلبي بحضور المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج المهندسة لمياء الدباس، إن حوكمة التعاونيات أمر في غاية الأهمية في ظل تعديل المؤسسة للتشريعات الناظمة للعمل التعاوني بما يتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).


وأضاف أن الورشة تشتمل على محاور على درجة عالية من الأهمية في مجالات الحوكمة والشفافية والمساءلة القانونية، والتي تعد من متطلبات الجهات المانحة للحصول على الدعم.


وأشار الشلبي إلى قرار مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التعاون لسنة 2024، والذي بدوره سيعزز من مفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة في إدارة التعاونيات مع إقرار قانون التعاون الجديد في وقت لاحق.


وأكد اهتمام وزارة الزراعة ممثلة بوزيرها المهندس خالد الحنيفات، بتطوير التعاونيات الزراعية وبناء قدرات أعضائها في الإدارة والتمكين لما لها من أهمية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.


من جهتها، أعربت الدباس عن اعتزازها بالشراكة مع وزارة الزراعة وأذرعها بما فيها المؤسسة التعاونية، وخاصة في مجال دعم التعاوتيات الزراعية على صعيد التدريب والتمويل.


وأضافت أن الورشة تهدف إلى تعزيز مفهوم الحوكمة لدى التعاونيات الزراعية المشاركة للوصول بها إلى تعاونية ناجحة في عملها.


وأوضحت أن الحوكمة والتخطيط ووضع هيكل تنظيمي للتعاونية من عوامل سلامة وصحة تأسيسها.


يشار إلى أن الورشة التدريبية التي قدم فيها مدير التدريب التعاوني المهندس هاني عدينات والمدرب الهولندي جاك غوسنيز ، محاضرات حول عدة محاور من أبرزها الحديث عن مفهوم ومبادئ الحوكمة منها سيادة القانون والمساءلة ومنع تضارب المصالح والافصاح والشفافية، وحقوق الأعضاء التعاونيين، بالإضافة إلى نبذة عن المؤسسة والحركة التعاونية الأردنية، ومبادئ وقيم العمل التعاوني وتعزيز الهوية التعاونية، ومزايا العمل التعاوني ومعالجة التحديات التي تواجه التعاونية.

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