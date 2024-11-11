إرث العقارية تبرز رؤيتها في اليوم الأول من سيتي سكيب العالمي 2024

(MENAFN
- AETOSWire) بدأت شركة "إرث" العقارية مشاركتها في معرض
سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض، وسط اهتمام واسع من الحضور، حيث سلطت الضوء على مشاريعها الطموحة ورؤيتها المستقبلية لتطوير مجتمعات مستدامة تتماشى مع طموحات رؤية 2030، واحتضن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض - ملهم شمال الرياض- هذا الحدث البارز، الذي يجمع كبرى الشركات العقارية والمطورين لاستعراض أحدث ابتكاراتهم ومشاريعهم.
وقال الأستاذ سعود عبد الله الراجحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرث العقارية : تأتي مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي2024 لتؤكد التزامنا بتقديم مشاريع عمرانية تلبي احتياجات المستقبل وتعزز الاستدامة والابتكار في المجتمع العقاري.
وأضاف: نعمل عبر مشاريعنا إلى إحداث تغيير إيجابي في القطاع، مستهدفين تطوير بيئات عيش متكاملة توفر جودة حياة عالية.
وأكد الراجحي أن استراتيجية الشركة ترتكز على تقديم حلول مبتكرة تعكس احتياجات العملاء وتواكب التطورات الحضرية المتسارعة في المملكة.
كما أشار إلى أهمية التركيز على التنمية المستدامة كجزء من رؤية إرث العقارية في تصميم المجتمعات التي تجمع بين الراحة والتكنولوجيا والبيئة الخضراء، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في التطوير العقاري الإقليمي والعالمي.
وتعرض "إرث العقارية " خلال مشاركتها مجموعة من المشاريع البارزة، من بينها مشروع برج رافلز ريزيدنس جدة، الذي يجمع بين العمارة الحديثة والرفاهية، مع إطلالات ساحرة على البحر الأحمر وتصاميم فاخرة تناسب متطلبات الحياة الحديثة، بالإضافة إلى مشروع المارينا، الواقع على ضفاف الخليج العربي بين الدمام والخبر، والذي يعد تحفة عمرانية تتضمن بحيرة واسعة ونافورة وحدائق وخدمات من مدارس ومساجد ومساحات خضراء تشكل 60% من المشروع الذي يضم أحياء سكنية وفلل متنوعة تلبي مختلف الأذواق، إلى جانب منطقة القصور الفاخرة، مما يعكس الطابع العصري ويضمن الخصوصية للسكان.
أما مشروع مئاب في وجهة مسار بمكة المكرمة، فيقع على بُعد 850 مترًا من المسجد الحرام، ويوفر وحدات سكنية فاخرة تدمج بين الأصالة والراحة، مع مرافق عامة تعزز من التفاعل المجتمعي.
كما تقدم "إرث العقارية " مشروع (ذي إرث) في حي الياسمين بالرياض، الممتد على مساحة 60,000 متر مربع، ليكون نموذجاً للتنمية الحضرية المتناغمة مع الرؤية المستقبلية للمملكة، بموقع استراتيجي في قلب العاصمة.
وسلطت "إرث العقارية " الضوء على الحلول الذكية والتنمية المستدامة، وقدمت عروضًا وورش عمل تفاعلية تتيح للزوار التفاعل المباشر واكتشاف المزيد عن الرؤية الطموحة للشركة.
تتميز "إرث العقارية " برؤيتها الاستراتيجية المتمحورة حول تقديم مشاريع عمرانية مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع السعودي، وتعمل الشركة على تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين الفخامة والجودة، مع الحرص على دمج عناصر التقنية الحديثة والمساحات الخضراء لضمان بيئة معيشية مستدامة تتناسب مع مختلف أنماط الحياة.
MENAFN11112024004146001356ID1108871266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.