إرث العقارية تبرز رؤيتها في اليوم الأول من سيتي سكيب العالمي 2024

MENAFN - AETOSWire) بدأت شركة "إرث" العقارية مشاركتها في سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض، وسط اهتمام واسع من الحضور، حيث سلطت الضوء على مشاريعها الطموحة ورؤيتها المستقبلية لتطوير مجتمعات مستدامة تتماشى مع طموحات رؤية 2030، واحتضن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض - ملهم شمال الرياض- هذا الحدث البارز، الذي يجمع كبرى الشركات العقارية والمطورين لاستعراض أحدث ابتكاراتهم ومشاريعهم.

وقال الأستاذ سعود عبد الله الراجحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرث العقارية : تأتي مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي2024 لتؤكد التزامنا بتقديم عمرانية تلبي احتياجات المستقبل وتعزز الاستدامة والابتكار في المجتمع العقاري.

وأضاف: نعمل عبر مشاريعنا إلى إحداث تغيير إيجابي في القطاع، مستهدفين تطوير بيئات عيش متكاملة توفر جودة حياة عالية.

وأكد الراجحي أن استراتيجية الشركة ترتكز على تقديم حلول مبتكرة تعكس احتياجات العملاء وتواكب التطورات الحضرية المتسارعة في المملكة.

كما أشار إلى أهمية التركيز على التنمية المستدامة كجزء من رؤية إرث العقارية في تصميم المجتمعات التي تجمع بين الراحة والتكنولوجيا والبيئة الخضراء، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في التطوير العقاري الإقليمي والعالمي.

وتعرض "إرث العقارية " خلال مشاركتها مجموعة من المشاريع البارزة، من بينها مشروع برج رافلز ريزيدنس جدة، الذي يجمع بين العمارة الحديثة والرفاهية، مع إطلالات ساحرة على البحر الأحمر وتصاميم فاخرة تناسب متطلبات الحياة الحديثة، بالإضافة إلى مشروع المارينا، الواقع على ضفاف الخليج العربي بين الدمام والخبر، والذي يعد تحفة عمرانية تتضمن بحيرة واسعة ونافورة وحدائق وخدمات من مدارس ومساجد ومساحات خضراء تشكل 60% من المشروع الذي يضم أحياء سكنية وفلل متنوعة تلبي مختلف الأذواق، إلى جانب منطقة القصور الفاخرة، مما يعكس الطابع العصري ويضمن الخصوصية للسكان.

أما مشروع مئاب في وجهة مسار بمكة المكرمة، فيقع على بُعد 850 مترًا من المسجد الحرام، ويوفر وحدات سكنية فاخرة تدمج بين الأصالة والراحة، مع مرافق عامة تعزز من التفاعل المجتمعي.

كما تقدم "إرث العقارية " مشروع (ذي إرث) في حي الياسمين بالرياض، الممتد على مساحة 60,000 متر مربع، ليكون نموذجاً للتنمية الحضرية المتناغمة مع الرؤية المستقبلية للمملكة، بموقع استراتيجي في قلب العاصمة.

وسلطت "إرث العقارية " الضوء على الحلول الذكية والتنمية المستدامة، وقدمت عروضًا وورش عمل تفاعلية تتيح للزوار التفاعل المباشر واكتشاف المزيد عن الرؤية الطموحة للشركة.

تتميز "إرث العقارية " برؤيتها الاستراتيجية المتمحورة حول تقديم مشاريع عمرانية مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع السعودي، وتعمل الشركة على تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين الفخامة والجودة، مع الحرص على دمج عناصر التقنية الحديثة والمساحات الخضراء لضمان بيئة معيشية مستدامة تتناسب مع مختلف أنماط الحياة.