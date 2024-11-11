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تحالف دولي طبي من 85 دولة في مؤتمر ميدام 24 لبحث مستجدات الأمراض الجلدية وطب التجميل

11/11/2024 4:29:08 AM
(MENAFN- Al Watan) يُنتظر أن يسلط المؤتمر الدولي التاسع للتميز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام 2024 " خلال الفترة من 15 - 17 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، الذي تنظمه منظمة الشرق الأوسط الدولية للأمراض الجلدية وطب التجميل، الضوء على الأمراض الجلدية العامة، والأمراض المنقولة جنسيا، وتحديثات لقاح الجدري، والأمراض الإستوائية المهملة، إلى جانب الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية.
وهو المؤتمر الذي تشارك به الجمعية السعودية للأمراض الجلدية كشريك علمي للمؤتمر متمثلة برئيس الجمعية الدكتور عبدالله العقيل، استشاري الأمراض الجلدية وأستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الملك سعود الرياض المملكة العربية السعودية، كما يشارك نخبة من الأطباء السعوديين عدد من الجلسات العلمية ضمن البرنامج العلمي للمؤتمر والتي تعكس حجم التعاون بين أطباء البلدين الشقيقين في إثراء المعلومات والخبرات الطبية في مجال طب الجلدية والتجميل.
ويستضيف المؤتمر مجموعة من أطباء الأمراض الجلدية والمهنيين الطبيين من أكثر من 85 دولة، ويشارك في المؤتمر لأول مرة ممثلون عن الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، والرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية، والجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، والكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة جمعيات دول المنطقة في مجال الأمراض الجلدية وممثلين عن اتحاد منظمة دول جنوب آسيا.
ويضم البرنامج العلمي الشامل للمؤتمر 81 جلسة وورش عمل متخصصة في ثماني مسارات من البرامج العلمية تترأسها الدكتورة رؤي الحارثي، أستاذ مساعد واستشاري الأمراض الجلدية مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمدير العام للبرامج العلمية بالمنظمة، ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام ويقدم 105 ساعة معتمدة للتعليم المستمر من قبل هيئة الصحة في دبي إضافة لأكثر من 275 محاضرة علمية.
وأكد الدكتور الدكتور سعد بن سامي الصقير، استشاري الأمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة والأمين العام للمنظمة ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، أن الهدف هذا العام لا ينحصر فقط في تعزيز تبادل المعرفة والتعاون، ولكن في إرساء الأسس للتوسع على الصعيد العالمي واستكشاف فرص جديدة لاستضافة فعاليات مماثلة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح الصقير أن المؤتمر سيركز هذا العام على توسيع نطاقه في المستقبل على مستوى عالمي وخلق قيمة وفائدة علمية للمشاركين فيه من المختصين والمعنيين بطب الأمراض الجلدية وطب التجميل، ويتناول المؤتمر العديد من المجالات والموضوعات المتخصصة من ضمنها الأمراض الجلدية العامة، والأمراض المنقولة جنسيا، وتحديثات لقاح الجدري والأمراض الإستوائية المهملة، إلى جانب الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية.
ويعقد على هامش اليوم الأول للمؤتمر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية لجميعة الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية والطب التجميلي، الذي يستضيف وفدا من القادة العالميين البارزين في مجال طب الأمراض الجلدية وممثلين عن الجمعيات العالمية للأمراض الجلدية لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات العالمية في المجال الطبي، ويقام بالتزامن مع المؤتمر أيضا معرض لأحدث المواد والتقنيات في مجال الجلدية وطب التجميل بمشاركة أكثر من 82 شركة عالمية متخصصة في مجال طب الأمراض الجلدية والتجميلية من جميع أنحاء العالم.

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