فرص واعدة وتمويلات محدودة.. كيف ترى الشركات الناشئة للتكنولوجيا الزراعية المستقبل؟

MENAFN - Al-Borsa News) يعد ظهور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في مصر محركًا قويًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تساهم هذه الشركات الناشئة في الاقتصاد من خلال جذب استثمارات كبيرة.

ونما تمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر بنحو 30% سنويًا، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة“انطلاق”.

موضوعاتاستراتيجية لتحويل“قناة السويس” إلى منصة إقليمية للخدمات اللوجيستية “قطر للطاقة” تستحوذ على حصة فى امتياز للتنقيب عن الغاز بمصر “الإسكان الاجتماعى” يصرف 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولى

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركات التكنولوجيا الزراعية على خلق وظائف عالية القيمة، حيث تشير التقديرات إلى قدرة القطاع على توليد أكثر من 50 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030، تتوزع بين وظائف مباشرة داخل الشركات الناشئة ووظائف غير مباشرة في الصناعات ذات الصلة، وفقاً لذات التقرير.

“السوق المصري مرحب باستخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي، حيث يوجد حالة من التعطش تجاه المعلومات الموثقة التي يمكن الثقة بها”، بحسب ما قال وليد نصر، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة“زرعى”.

لكن“الفلاح الزراعي والمهندس الزراعي غير راغب في تحمل مخاطرة طريقة جديدة معتمدة على التكنولوجيا في التعامل مع المتغيرات الخاصة بالنبات مقارنة بالطرق التقليدية” بحسب ما يرى عمر البغدادي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة فريديا تيك.

لكنه أشار إلى أنه بمجرد نجاح أكثر من تجربة وبناء الثقة ستزيد من قابليتهم للاعتماد عليها.

وقال ضياء يوسف، المدير التنفيذي والمؤسس لمنصة“أجري كاش”، إن الفيصل فى نجاح التطبيقات الزراعية هو مواءمتها مع ثقافة الفلاح المصري، وألا يتم استنساخ النسخ الأجنبية.

وأضاف البغدادى أن التكنولوجيا لا تمثل عائقاً وإنما تتوقف على طريقة تقديمها، حيث يستخدمها الفلاح بالفعل في أعماله وبخاصة تطبيقات فيسبوك حيث يتابع من خلال المجموعات داخله الأسعار ويسأل عن حالة النبات وهكذا.

وذكر أن المشكلة تكمن في أن بعض التطبيقات تطلب منهم أن يتعاملوا معها بعقلية محلل البيانات مما يمثل صعوبة كبيرة لهم.

وأظهر المستثمرون اهتمامًا ضعيفًا بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية على مدى السنوات القليلة الماضية تمثل فى مبالغ التمويل المحدودة، بالرغم من وجود بعض التمويلات اللافتة رغم أنها لاتزال صغيرة.

وتلقت شركة فريش سورس استثمارًا بقيمة مليون دولار في عام 2022، وحصلت مُزارع Mozare3 على استثمار بقيمة 1.1 مليون دولار في عام 2021، بالإضافة إلى تمويل آخر لعام 2023 لا يزال غير معلن، ومن المرجح أن يكون في نطاق سبعة أرقام.

وبحسب دراسة حديثة للبنك الدولي، أكد أكثر من 90% من الشركات التي تقدم منتجات وخدمات التكنولوجيا النظيفة للقطاع الزراعي أن الوصول إلى التمويل يُعتبر عائقًا رئيسيًا.

وذكرت أنه غالبًا ما لا تتناسب خصائص ونماذج الأعمال لمقدمي الخدمات والمنتجات الخضراء، التي تتطلب رأسمال طويل الأجل، مع معايير الاستثمار التي يتبعها المستثمرون المغامرون.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد في مصر صناديق متخصصة في رأس المال المغامر في القطاع الأخضر.

ونوه أنه بالنسبة لمقدمي الخدمات والمنتجات الخضراء الذين يحتاجون إلى تمويل عبر القروض، فإن المبالغ المتاحة من البنوك لا تكفي لتمويل نموهم أو رأس المال العامل أو تمويل الأصول.

وقالت إن التحديات الأخرى تشمل جداول سداد القروض التي لا تتناسب مع التدفقات النقدية للمؤسسات، ومتطلبات الضمانات، وأوقات المعالجة الطويلة.

وأوصت الدراسة باللجوء لأسواق الكربون لأنها توفر مصدرًا إضافيًا للإيرادات ولكنها ذكرت أنها تتطلب ابتكارًا.

وأرجع نصر، صعوبة الحصول على التمويلات الخاصة بالقطاع الزراعي إلى أنه قطاع تقليدي، ومتأخر في استخدامات التكنولوجيا، وأن التمويلات المقدمة للقطاع الزراعي تعد هامشية مقارنة بالقطاعات الأخرى كالتجارة الإلكترونية والحلول التمويلية.

وتراهن التطبيقات الزراعية على أن مصر لديها فرص استثمارية قوية وواعدة في القطاع الزراعي وكذلك المشروعات الجديدة، وزيادة وعي المزارع وزيادة استخدام التكنولوجيا في مصر بشكل عام، بحسب ما قال“يوسف”.

وتراهن كذلك على رغبة المزارع في تقليل التكاليف في ظل ارتفاع الأسعار وهو ما تقدمه خدماتهم، وكذلك مع تغير عوامل المناخ أدى إلى ظهور أمراض في مناطق وأوقات غير المعتاد عليها ويستطيع التعامل معها مبكرا من خلال الأقمار الصناعية، بحسب ما قال“البغدادي”.