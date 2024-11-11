عباس جمال يكتب: سوق التأمين.. دور الشركات الناشئة والقانون الموحد فى تعزيز القطاع

MENAFN - Al-Borsa News) في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة ملحوظة في عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التأمينية التي تعمل على تحويل مشهد التأمين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة العمليات.

وفقًا لتقرير صادر عن“ماجنيت Magnitt”، بلغت التمويلات المخصصة لقطاع التكنولوجيا التأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 300 مليون دولار في عام 2023 فقط.

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وتعتبر شركات مثل مال بازار من الرواد في هذه الثورة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة مثل إدارة السياسات الرقمية وتقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

شركات التأمين الناشئة لا تعالج فقط نقاط الآلم التقليدية داخل صناعة التأمين، بل تلبي أيضًا احتياجات شريحة أصغر سناً وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا والتي تطالب بتجارب رقمية سلسة.

وشهد سوق التأمين المصري في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة أسهمت في تطوير هذا القطاع الحيوي، إذ أصبح التأمين جزءاً أساسيًا من حياة الأفراد والشركات.

ومن أبرز العوامل التي أثرت بشكل إيجابي على هذا السوق كان التحول الرقمي الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى إصدار قانون التأمين الموحد في مايو 2024، الذي يمثل خطوة جريئة نحو تحديث المنظومة التأمينية في مصر.

يعد التحول الرقمي محركاً أساسياً للنمو في قطاع التأمين، حيث يسهم في جعل الخدمات التأمينية أكثر سهولة وشفافية للمستهلكين. ولقد فتح الرقمنة الباب أمام الشركات، مثل مال بازار، لتقديم خدمات مبتكرة وسهلة الوصول من خلال تطبيقات الهاتف الذكي والمنصات الرقمية. حيث أصبح بإمكان الأفراد والشركات الآن الوصول إلى المنتجات التأمينية، مقارنتها، واختيار الأنسب منها دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التأمين التقليدية.

وبفضل الرقمنة، يمكن للشركات التأمينية الآن إدارة قواعد بيانات العملاء بفعالية أعلى، وتحليل السلوكيات والمخاطر المحتملة مما يساعد في تقديم منتجات مخصصة تتماشى مع احتياجات كل عميل على حدة. كما يعزز التحول الرقمي تجربة المستخدم ويوفر وقتاً وجهداً كبيرين، خاصةً في مجال تسوية المطالبات وتقديم الاستشارات الفورية.

لقد كان لإصدار القانون الموحد للتأمين في مايو 2024 تأثير كبير في تعزيز البيئة المناسبة لنمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التأمينية.

لا يشجع هذا التشريع التحول الرقمي فحسب، بل يوفر أيضًا إطارًا تنظيميًا يدعم الابتكار مع ضمان حماية المستهلكين، ونتيجة لذلك، يمكن لشركات التكنولوجيا التأمينية العمل بثقة أكبر، مما يمنحها حماية قانونية قوية.

علاوة على ذلك، يشجع القانون شركات التأمين التقليدية على التعاون مع شركات التكنولوجيا التأمينية، مما يؤدي إلى شراكات استراتيجية تعزز من تقديم المنتجات وتحسين الوصول إلى السوق.

على الرغم من المشهد الواعد، تواجه شركات التكنولوجيا التأمينية في مصر عدة تحديات تحتاج إلى معالجة لتحقيق النمو المستدام.

تتمثل إحدى العقبات الرئيسية في نقص الوعي حول الحلول الرقمية للتأمين بين العملاء المحتملين، مما يحد من تبني السوق لهذه الحلول. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة للمهنيين المؤهلين القادرين على التعامل مع الأنظمة الرقمية المتقدمة.

ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للنمو؛ فمع زيادة الوعي وتوسع المبادرات التعليمية، يمكن للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التأمينية استغلال سوق متزايد يتطلع إلى حلول تأمينية مبتكرة.

من خلال الاستثمار في توعية العملاء وتطوير المواهب، يمكن لهذه الشركات تعزيز موقعها في صناعة متطورة.

فإن التحول الرقمي يفتح الباب لتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلائم مختلف الشرائح، مثل التأمين الصحي الإلكتروني والتأمين على السيارات عبر الإنترنت مما يخلق بيئة تنافسية صحية تساعد في تحسين الخدمات المقدمة وتقليل التكاليف على المستهلك.

كشركة ناشئة عاملة في مجال وساطة التأمين، تهدف مال بازار إلى تسهيل الوصول إلى منتجات التأمين وجعلها متاحة للجميع بسهولة.

من خلال منصتنا نقدم للمستهلكين من الشركات والأفراد تجربة تأمينية رقمية شاملة تتيح لهم إدارة احتياجاتهم التأمينية بنقرة زر. نحرص في مال بازار على الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الشفافية بين الشركات والعملاء.

إلى جانب تقديم خدمات التأمين، تعمل مال بازار على توسيع نطاق خدماتها ليشمل المنتجات المالية الأخرى، مثل القروض وخطط الادخار.

نسعى لتحقيق رؤية تجعل من التكنولوجيا أداة فعالة لتسهيل التعاملات المالية والتأمينية، وهو ما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي والقانون الموحد الذي يضمن بيئة تنافسية تتيح الفرص المتكافئة للجميع.

يعد التعاون بين شركات التأمين التقليدية وشركات InsurTech الناشئة مثل مال بازار ضروريًا لابتكار خدمات أكثر فاعلية وكفاءة.

تُسهم هذه الشراكات في تسهيل العمليات وتعزيز تجربة العملاء عبر دمج التقنيات المتقدمة، مما يتيح تحسين فهم احتياجات العملاء وتقديم منتجات ملائمة بشكل أكبر. مثل هذه الشراكات توفر القدرة على التكيف مع متطلبات العصر الحديث وتجعل من قطاع التأمين المصري أكثر مرونة وتفاعلاً مع احتياجات العملاء.

إن التحول الرقمي في قطاع التأمين المصري ليس مجرد اختيار، بل أصبح ضرورة لتحقيق الكفاءة والابتكار في خدمة العملاء.

ومع إصدار القانون الموحد للتأمين، أصبح القطاع مؤهلاً لتحقيق قفزة نوعية تضعه في مصاف الأسواق المتقدمة. بفضل هذه التشريعات الداعمة والتكنولوجيا، يمكن للشركات العاملة في قطاع التأمين مثل مال بازار أن تلعب دوراً محوريًا في تحقيق التحول المطلوب، مما يتيح للعملاء تجربة أكثر شفافية وسهولة في الوصول إلى خدمات التأمين.

من خلال التركيز على الابتكار وتطبيق الحلول الرقمية، سيشهد سوق التأمين المصري نموًا متسارعًا وسيساهم في دعم الاقتصاد المصري.

ويظل التحدي الأكبر هو التوعية بمدى أهمية التأمين وخلق ثقافة مجتمعية تدرك قيمة هذا القطاع وضرورة الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز دوره في تحسين حياة الأفراد وحماية الشركات.

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