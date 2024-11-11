عباس جمال يكتب: سوق التأمين.. دور الشركات الناشئة والقانون الموحد فى تعزيز القطاع

(MENAFN
- Al-Borsa News) في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة ملحوظة في عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التأمينية التي تعمل على تحويل مشهد التأمين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة العمليات.
وفقًا لتقرير صادر عن“ماجنيت Magnitt”، بلغت التمويلات المخصصة لقطاع التكنولوجيا التأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 300 مليون دولار في عام 2023 فقط.
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وتعتبر شركات مثل مال بازار من الرواد في هذه الثورة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة مثل إدارة السياسات الرقمية وتقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
شركات التأمين الناشئة لا تعالج فقط نقاط الآلم التقليدية داخل صناعة التأمين، بل تلبي أيضًا احتياجات شريحة أصغر سناً وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا والتي تطالب بتجارب رقمية سلسة.
وشهد سوق التأمين المصري في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة أسهمت في تطوير هذا القطاع الحيوي، إذ أصبح التأمين جزءاً أساسيًا من حياة الأفراد والشركات.
ومن أبرز العوامل التي أثرت بشكل إيجابي على هذا السوق كان التحول الرقمي الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى إصدار قانون التأمين الموحد في مايو 2024، الذي يمثل خطوة جريئة نحو تحديث المنظومة التأمينية في مصر. أهمية التحول الرقمي في سوق التأمين
يعد التحول الرقمي محركاً أساسياً للنمو في قطاع التأمين، حيث يسهم في جعل الخدمات التأمينية أكثر سهولة وشفافية للمستهلكين. ولقد فتح الرقمنة الباب أمام الشركات، مثل مال بازار، لتقديم خدمات مبتكرة وسهلة الوصول من خلال تطبيقات الهاتف الذكي والمنصات الرقمية. حيث أصبح بإمكان الأفراد والشركات الآن الوصول إلى المنتجات التأمينية، مقارنتها، واختيار الأنسب منها دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التأمين التقليدية.
وبفضل الرقمنة، يمكن للشركات التأمينية الآن إدارة قواعد بيانات العملاء بفعالية أعلى، وتحليل السلوكيات والمخاطر المحتملة مما يساعد في تقديم منتجات مخصصة تتماشى مع احتياجات كل عميل على حدة. كما يعزز التحول الرقمي تجربة المستخدم ويوفر وقتاً وجهداً كبيرين، خاصةً في مجال تسوية المطالبات وتقديم الاستشارات الفورية. قانون التأمين الموحد كعامل مساعد للتحول الرقمي و دعم الشركات الناشئة
لقد كان لإصدار القانون الموحد للتأمين في مايو 2024 تأثير كبير في تعزيز البيئة المناسبة لنمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التأمينية.
لا يشجع هذا التشريع التحول الرقمي فحسب، بل يوفر أيضًا إطارًا تنظيميًا يدعم الابتكار مع ضمان حماية المستهلكين، ونتيجة لذلك، يمكن لشركات التكنولوجيا التأمينية العمل بثقة أكبر، مما يمنحها حماية قانونية قوية.
علاوة على ذلك، يشجع القانون شركات التأمين التقليدية على التعاون مع شركات التكنولوجيا التأمينية، مما يؤدي إلى شراكات استراتيجية تعزز من تقديم المنتجات وتحسين الوصول إلى السوق. التحديات والفرص لشركات التكنولوجيا التأمينية الناشئة
على الرغم من المشهد الواعد، تواجه شركات التكنولوجيا التأمينية في مصر عدة تحديات تحتاج إلى معالجة لتحقيق النمو المستدام.
تتمثل إحدى العقبات الرئيسية في نقص الوعي حول الحلول الرقمية للتأمين بين العملاء المحتملين، مما يحد من تبني السوق لهذه الحلول. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة للمهنيين المؤهلين القادرين على التعامل مع الأنظمة الرقمية المتقدمة. “كيوبكس 3D” الناشئة تستهدف التوسع فى السوق السعودى خلال 2025
ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للنمو؛ فمع زيادة الوعي وتوسع المبادرات التعليمية، يمكن للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التأمينية استغلال سوق متزايد يتطلع إلى حلول تأمينية مبتكرة.
من خلال الاستثمار في توعية العملاء وتطوير المواهب، يمكن لهذه الشركات تعزيز موقعها في صناعة متطورة.
فإن التحول الرقمي يفتح الباب لتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلائم مختلف الشرائح، مثل التأمين الصحي الإلكتروني والتأمين على السيارات عبر الإنترنت مما يخلق بيئة تنافسية صحية تساعد في تحسين الخدمات المقدمة وتقليل التكاليف على المستهلك. دور مال بازار في تعزيز التحول الرقمي بسوق التأمين المصري
كشركة ناشئة عاملة في مجال وساطة التأمين، تهدف مال بازار إلى تسهيل الوصول إلى منتجات التأمين وجعلها متاحة للجميع بسهولة.
من خلال منصتنا نقدم للمستهلكين من الشركات والأفراد تجربة تأمينية رقمية شاملة تتيح لهم إدارة احتياجاتهم التأمينية بنقرة زر. نحرص في مال بازار على الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الشفافية بين الشركات والعملاء.
إلى جانب تقديم خدمات التأمين، تعمل مال بازار على توسيع نطاق خدماتها ليشمل المنتجات المالية الأخرى، مثل القروض وخطط الادخار.
نسعى لتحقيق رؤية تجعل من التكنولوجيا أداة فعالة لتسهيل التعاملات المالية والتأمينية، وهو ما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي والقانون الموحد الذي يضمن بيئة تنافسية تتيح الفرص المتكافئة للجميع. الشراكات الاستراتيجية بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا التأمينية الناشئة
يعد التعاون بين شركات التأمين التقليدية وشركات InsurTech الناشئة مثل مال بازار ضروريًا لابتكار خدمات أكثر فاعلية وكفاءة.
تُسهم هذه الشراكات في تسهيل العمليات وتعزيز تجربة العملاء عبر دمج التقنيات المتقدمة، مما يتيح تحسين فهم احتياجات العملاء وتقديم منتجات ملائمة بشكل أكبر. مثل هذه الشراكات توفر القدرة على التكيف مع متطلبات العصر الحديث وتجعل من قطاع التأمين المصري أكثر مرونة وتفاعلاً مع احتياجات العملاء.
إن التحول الرقمي في قطاع التأمين المصري ليس مجرد اختيار، بل أصبح ضرورة لتحقيق الكفاءة والابتكار في خدمة العملاء.
ومع إصدار القانون الموحد للتأمين، أصبح القطاع مؤهلاً لتحقيق قفزة نوعية تضعه في مصاف الأسواق المتقدمة. بفضل هذه التشريعات الداعمة والتكنولوجيا، يمكن للشركات العاملة في قطاع التأمين مثل مال بازار أن تلعب دوراً محوريًا في تحقيق التحول المطلوب، مما يتيح للعملاء تجربة أكثر شفافية وسهولة في الوصول إلى خدمات التأمين.
من خلال التركيز على الابتكار وتطبيق الحلول الرقمية، سيشهد سوق التأمين المصري نموًا متسارعًا وسيساهم في دعم الاقتصاد المصري.
ويظل التحدي الأكبر هو التوعية بمدى أهمية التأمين وخلق ثقافة مجتمعية تدرك قيمة هذا القطاع وضرورة الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز دوره في تحسين حياة الأفراد وحماية الشركات.
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