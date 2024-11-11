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استقرار أسعار النفط .. وخام برنت يتداول دون 74 دولاراً - جريدة البورصة

11/11/2024 4:28:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع مخاطر اضطراب الإمدادات الأمريكية جراء إعصار“رافائيل”، وفشل الإجراءات المالية الصينية في تعزيز معنويات المستثمرين تجاه مستقبل النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير عند 73.94 دولار للبرميل.

موضوعات متعلقة الأسهم الآسيوية تتراجع وسط خيبة أمل بشأن دعم الصين القطاع الصناعي يقود الأسهم الأوروبية للارتفاع في المستهل انخفاض أسعار خام الحديد بنحو 2% مقتربة من مستوى 100 دولار للطن

كما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر عند 70.35 دولار للبرميل.

كشفت اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني في ختام اجتماع سنوي الجمعة الماضية، عن حزمة دعم مالي بقيمة 1.4 مليار دولار موجهة للحكومات المحلية من أجل رفع سقف استدانتها، والسماح لها باستبدال ما تسميه بكين“الديون الخفية”.

لكن هذه التدابير لم تتضمن إنفاقاً عاماً مباشراً لدعم النمو الاقتصادي، في حين كانت قيمة الدعم المرصود غير كافية من وجهة نظر المستثمرين لتحفيز الاقتصاد، والتأهب للتوترات التجارية المرتقبة مع أمريكا عقب فوز“دونالد ترامب” بولاية رئاسية ثانية.

وحسبما أفادت وكالة“رويترز” نقلاً عن السلطات الأمريكية، تراجعت مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة الأمريكية مع ضعف حدة الإعصار“رافائيل”، لكن أكثر من 25% من طاقة إنتاج النفط و16% من قدرات إنتاج الغاز في خليج المكسيك ظلت معطلة حتى أمس الأحد بعدما تم إغلاقها الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف الإعصار.

المصدر:

MENAFN11112024000202011048ID1108871253

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