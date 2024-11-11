استقرار أسعار النفط .. وخام برنت يتداول دون 74 دولاراً - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع مخاطر اضطراب الإمدادات الأمريكية جراء إعصار“رافائيل”، وفشل الإجراءات المالية الصينية في تعزيز معنويات المستثمرين تجاه مستقبل النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير عند 73.94 دولار للبرميل.
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كما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر عند 70.35 دولار للبرميل.
كشفت اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني في ختام اجتماع سنوي الجمعة الماضية، عن حزمة دعم مالي بقيمة 1.4 مليار دولار موجهة للحكومات المحلية من أجل رفع سقف استدانتها، والسماح لها باستبدال ما تسميه بكين“الديون الخفية”.
لكن هذه التدابير لم تتضمن إنفاقاً عاماً مباشراً لدعم النمو الاقتصادي، في حين كانت قيمة الدعم المرصود غير كافية من وجهة نظر المستثمرين لتحفيز الاقتصاد، والتأهب للتوترات التجارية المرتقبة مع أمريكا عقب فوز“دونالد ترامب” بولاية رئاسية ثانية.
وحسبما أفادت وكالة“رويترز” نقلاً عن السلطات الأمريكية، تراجعت مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة الأمريكية مع ضعف حدة الإعصار“رافائيل”، لكن أكثر من 25% من طاقة إنتاج النفط و16% من قدرات إنتاج الغاز في خليج المكسيك ظلت معطلة حتى أمس الأحد بعدما تم إغلاقها الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف الإعصار.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108871253
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