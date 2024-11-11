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ستاندرد تشارترد: إنتاج النفط الأمريكي لن يرتفع في عهد ترامب - جريدة البورصة

11/11/2024 4:28:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر خبراء السلع الأساسية لدى“ستاندرد تشارترد” أن إنتاج النفط الأمريكي وخاصة الصخري تغير بصورة كبيرة منذ تولي“ترامب” رئاسة البلاد للمرة الأولى في عام 2017.

وأوضحوا حسبما نقل“أويل برايس”، أن إنتاج الخام الأمريكي وصل إلى 13.40 مليون برميل يوميًا في أغسطس من العام الجاري، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، متجاوزًا المستوى القياسي السابق البالغ 3.31 مليون برميل المسجل في ديسمبر الماضي،

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وزاد إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 4.7 مليون برميل يوميًا منذ المستويات المتدنية المسجلة خلال الوباء في مايو 2020، لكنه يعد أعلى بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا فقط مقارنة مع ما قبل“كوفيد-19” وتحديدًا في نوفمبر 2019.

وتوقع البنك استمرار تباطؤ النمو السنوي في الإنتاج خلال العام الحالي و2025 رغم فوز“ترامب” بولاية ثانية، مشيرًا إلى أن ديناميكيات إنتاج النفط الصخري في أمريكا تجعل من الصعب الحفاظ على الزيادات طويلة الأمد في المعروض.

كما أضاف أن هناك قلة من الشركات الكبرى والمنتجين المستقلين تسيطر على إنتاج النفط في البلاد، وليس شركة نفط وطنية كما هو الحال غالبًا في العديد من منتجي“أوبك”.

وأن تلك الشركات اعتمدت انضباطًا صارمًا في رأس المال وتجنبت الزيادات السريعة في الإنتاج من أجل إعادة المزيد من رأسمالها للمساهمين في صورة أرباح أو عمليات إعادة شراء للأسهم.

إلى جانب أن الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها على الصلب – وهو عنصر أساسي في البنية الأساسية للحفر – والإطار الزمني الطويل لتطوير الأراضي الفيدرالية سيعمل على منع أي زيادة كبيرة في الإنتاج خلال فترة ولاية“ترامب”.

المصدر:

MENAFN11112024000202011048ID1108871251

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