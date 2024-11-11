جيه بي مورجان يستعد لعامين مؤثرين للغاية من عهد ترمب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يُتوقع أن يكون أول عامين من الولاية الثانية لدونالد ترمب“مؤثرين للغاية” إذا تم تنفيذ تغييرات في السياسات المتعلقة بالضرائب والقيود التنظيمية، والعملات المشفرة، بحسب ستيفان غراتزر، المدير التنفيذي في“جيه بي مورجان برايفت بنك” (J.P. Morgan Private Bank).

يقول غراتزر، وهو رئيس إدارة الثروات المؤسسية في سويسرا لدى“جيه بي مورجان”، خلال مؤتمر بالكويت الأحد:“تميزت سياسة بطابع مؤيد للعملات المشفرة، لذا دعونا نرى كيف ستسير الأمور”. وأضاف:“قد تكون هذه خطوة جديدة بالكامل، ولا أحد يعرف ما قد تعنيه. هناك الكثير من الحديث عن تخفيف القيود التنظيمية، مما يعتبر مفيداً للبنوك مثلنا في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار”.

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هناك تفاؤل بوعود ترمب المؤيدة للنمو، مثل التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، التي سوف تطلق موجة جديدة من المكاسب في اقتصاد مزدهر بالفعل، بالتزامن مع توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية ميسرة. يتوقع الكثيرون أن تعزز وعود ترمب، بما في ذلك سلسلة من التخفيضات الضريبية، النمو الاقتصادي وتولد فرصاً جديدة للمقرضين.

يؤكد غراتزر على أن خطط ترمب لخفض الضرائب تعد محورية، قائلاً:“عندما تشتري سهماً في شركة، فإنك تشتري أرباحها المستقبلية بعد خصم الضرائب. إذا كانت الضرائب أقل، يرتفع سعر السهم. أعتقد أن هذا ما رأيناه الأسبوع الماضي”.

يضيف غراتزر:“من الواضح أن لديه الآن مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى جانبه، لذلك قد نرى هذا التوجه خلال العامين المقبلين”. لكنه يشير إلى أنه بعد انتخابات منتصف الولاية في عام 2026، قد يصبح تنفيذ هذه الخطط“أصعب بكثير”.

استعاد الجمهوريون في الولايات المتحدة السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، ويُرجح أن يحتفظوا بأغلبيتهم في مجلس النواب، رغم بقاء بعض السباقات غير محسومة.

يشير غراتزر في فعالية“موني تيك” (MoneyTech) إلى أن“جيه بي مورجان برايفت بنك” يشهد طلباً من عملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس اهتماماً متزايداً بالتكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يوضح غراتزر أن أسواق الطاقة والتحول في قطاع الطاقة لهما أهمية كبيرة في المنطقة، سواءً من حيث التكنولوجيا أو النقل، وخاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

يضيف أن قطاع الرفاهية يمثل مجالاً آخر يركز عليه العملاء، بينما يحتاج قطاعا الدفاع والتعليم إلى المزيد من الاستثمارات، مع تأكيده على وجود فرص كبيرة في مجال الرعاية الصحية أيضاً.

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