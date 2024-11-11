انخفاض أسعار الذهب إثر مخاوف تباطؤ وتيرة التيسير النقدي في أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل مخاوف تقويض السياسات التجارية المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” لجهود تيسير تكاليف الاقتراض من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.60% أو ما يعادل 16.1 دولار إلى 2678.70 دولار للأوقية.

موضوعاتالأسهم الآسيوية تتراجع وسط خيبة أمل بشأن دعم الصين القطاع الصناعي يقود الأسهم الأوروبية للارتفاع في المستهل انخفاض أسعار خام الحديد بنحو 2% مقتربة من مستوى 100 دولار للطن

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.49% أو 13.06 دولار إلى 2671.71 دولار للأوقية، وانخفضت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.17% إلى 31.395 دولار، فيما ارتفع سعر البلاتين الفوري 1% إلى 982.49 دولار للأوقية.

شهدت أسعار الذهب أداءً سلبياً منذ فوز“دونالد ترامب” بالرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار على خلفية سياساته المرتقبة المتوقع أن تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تصعيد التوترات التجارية العالمية، خاصة مع الصين.

هذه السياسات الأمريكية المتوقعة تسببت في تصاعد مخاوف المستثمرين تجاه ارتفاع التضخم في أكبر اقتصادات العالم مجدداً، ومن ثم إبطاء أو حتى توقف الاحتياطي الفيدرالي عن تيسير سياسته النقدية وخفض أسعار الفائدة.

إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يُدر أي عائد استثماري بذاته، بل يعد وسيلة للتحوط والحفاظ على قيمة الثروة.

كان ينظر للذهب في السابق على أنه وسيلة للتحوط ضد التقلبات السياسية الناجمة عن الانتخابات الأمريكية، لكن انتهاء الانتخابات الماضية في غضون فترة زمنية قصيرة أدى إلى تلاشي مخاوف هذه الاضطرابات، حسبما ذكر“ييب جون رونج” محلل الأسواق في“آي جي ماركتس” في تصريح لوكالة“رويترز”.

استقر مؤشر الدولار الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 105.1 نقطة خلال التعاملات، بعدما حقق مكاسب بنسبة 0.6% على مدار الأسبوع الماضي.

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