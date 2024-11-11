أدنوك : الاستحواذ على 60% بمشروع الرويس للغاز المسال في النصف الثاني من 2028 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع“أدنوك للغاز” الاستحواذ على حصة“أدنوك” في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال مقابل 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال النصف الثاني من 2028، وفق بيان نشرته اليوم على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
قالت الشركة في البيان إن“أدنوك” ستنقل إليها الحصة البالغة 60% في مشروع الرويس بسعر التكلفة. وتتولى“أدنوك للغاز” حالياً إدارة أعمال تصميم المشروع وبنائه والتسويق لإنتاجه نيابة عن“أدنوك”.
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التزمت الشركة بالفعل ببيع أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية للمشروع المقدرة عند 9.6 مليون طن، ويضم المشروع خطين لمعالجة الغاز بطاقة 4.8 مليون طن سنوياً لكل منهما. ويُتوقع بدء تشغيل أول خط منهما في النصف الثاني من 2028.
خطط“أدنوك للغاز” المستقبلية
في تعليقه على الاستحواذ، قال أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة“أدنوك للغاز” في البيان:“يعتبر هذا الاستثمار عنصراً أساسياً في خططنا الطموحة للنمو عالمياً، وتعزيز مكانة الشركة كمورد للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية. وخلال السنوات الخمس المقبلة، نخطط لاستثمار 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في نفقات رأسمالية لمشاريع نمو ستمكننا من اغتنام الفرص التي ستخلقها الزيادة المتوقعة محلياً وعالمياً على طلب الغاز منخفض الكربون الذي ننتجه”.
مشروع الرويس، الذي سيكون عند اكتماله أحد أقل منشآت الغاز المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات، سيسهم في زيادة قدرة“أدنوك للغاز” الإجمالية لإنتاج الغاز المسال من منشآتها في جزيرة ناس إلى أكثر من مثليها متجاوزة 15 مليون طن سنوياً، وفقاً للبيان.
كانت“أدنوك” أعلنت في يونيو عن قرار الاستثمار النهائي في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وانضمت في يوليو شركات“بي بي” و”ميتسوي وشركاه” و”شل” و”توتال إنيرجيز” إلى المشروع بحصة 10% لكل منها.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108871245
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