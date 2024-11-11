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أدنوك : الاستحواذ على 60% بمشروع الرويس للغاز المسال في النصف الثاني من 2028 - جريدة البورصة

11/11/2024 4:28:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع“أدنوك للغاز” الاستحواذ على حصة“أدنوك” في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال مقابل 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال النصف الثاني من 2028، وفق بيان نشرته اليوم على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

قالت الشركة في البيان إن“أدنوك” ستنقل إليها الحصة البالغة 60% في مشروع الرويس بسعر التكلفة. وتتولى“أدنوك للغاز” حالياً إدارة أعمال تصميم المشروع وبنائه والتسويق لإنتاجه نيابة عن“أدنوك”.

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التزمت الشركة بالفعل ببيع أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية للمشروع المقدرة عند 9.6 مليون طن، ويضم المشروع خطين لمعالجة الغاز بطاقة 4.8 مليون طن سنوياً لكل منهما. ويُتوقع بدء تشغيل أول خط منهما في النصف الثاني من 2028.

خطط“أدنوك للغاز” المستقبلية

في تعليقه على الاستحواذ، قال أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة“أدنوك للغاز” في البيان:“يعتبر هذا الاستثمار عنصراً أساسياً في خططنا الطموحة للنمو عالمياً، وتعزيز مكانة الشركة كمورد للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية. وخلال السنوات الخمس المقبلة، نخطط لاستثمار 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في نفقات رأسمالية لمشاريع نمو ستمكننا من اغتنام الفرص التي ستخلقها الزيادة المتوقعة محلياً وعالمياً على طلب الغاز منخفض الكربون الذي ننتجه”.

مشروع الرويس، الذي سيكون عند اكتماله أحد أقل منشآت الغاز المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات، سيسهم في زيادة قدرة“أدنوك للغاز” الإجمالية لإنتاج الغاز المسال من منشآتها في جزيرة ناس إلى أكثر من مثليها متجاوزة 15 مليون طن سنوياً، وفقاً للبيان.

كانت“أدنوك” أعلنت في يونيو عن قرار الاستثمار النهائي في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وانضمت في يوليو شركات“بي بي” و”ميتسوي وشركاه” و”شل” و”توتال إنيرجيز” إلى المشروع بحصة 10% لكل منها.

المصدر:

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