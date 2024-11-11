انخفاض أسعار خام الحديد بنحو 2% مقتربة من مستوى 100 دولار للطن - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار خام الحديد للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات اليوم الإثنين، إثر حالة من الإحباط أصابت المستثمرين تجاه التدابير المالية الصينية الأخيرة.

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد تسليم ديسمبر في بورصة سنغافورة بنسبة 1.81% إلى 100.7 دولار للطن، بعد تراجعها 2.5% في وقت سابق من التعاملات، و2.8% في نهاية جلسة الجمعة الماضي.

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كشفت الصين نهاية الأسبوع الماضي عن حزمة دعم مالي للحكومات المحلية من أجل تخفيف أزمة الديون المتراكمة التي تعانيها، لكن هذه الإجراءات لم تتطرق لتعزيز الإنفاق العام المباشر وتعزيز الطلب الكلي، أو تحفيز القطاع العقاري المتعثر.

الأمر الذي أضفى مزيداً من السلبية على آفاق طلب بكين على خام الحديد، والذي ارتفعت مخزونات الموانئ الصينية منه على مدار الأسابيع الأربعة الماضية لتسجل أعلى مستوى منذ مطلع سبتمبر، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.

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