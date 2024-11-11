انخفاض أسعار خام الحديد بنحو 2% مقتربة من مستوى 100 دولار للطن - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار خام الحديد للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات اليوم الإثنين، إثر حالة من الإحباط أصابت المستثمرين تجاه التدابير المالية الصينية الأخيرة.
انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد تسليم ديسمبر في بورصة سنغافورة بنسبة 1.81% إلى 100.7 دولار للطن، بعد تراجعها 2.5% في وقت سابق من التعاملات، و2.8% في نهاية جلسة الجمعة الماضي.
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كشفت الصين نهاية الأسبوع الماضي عن حزمة دعم مالي للحكومات المحلية من أجل تخفيف أزمة الديون المتراكمة التي تعانيها، لكن هذه الإجراءات لم تتطرق لتعزيز الإنفاق العام المباشر وتعزيز الطلب الكلي، أو تحفيز القطاع العقاري المتعثر.
الأمر الذي أضفى مزيداً من السلبية على آفاق طلب بكين على خام الحديد، والذي ارتفعت مخزونات الموانئ الصينية منه على مدار الأسابيع الأربعة الماضية لتسجل أعلى مستوى منذ مطلع سبتمبر، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108871243
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