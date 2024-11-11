للعام الثانى على التوالى.. طلعت مصطفى فى معرض سيتى سكيب 2024 بالرياض

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك مجموعة طلعت مصطفى فى النسخة الثانية لمعرض سيتى سكيب العالمى 2024، والذى يُقام فى مركز الرياض الدولى للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الحالى.

وتعرض المجموعة عددًا من مشروعاتها التى تعكس تجربتها الرائدة فى مجال التطوير العقارى – الممتدة لأكثر من 55 عاما – أنشأت خلالها مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة الحياة لقاطنيها، ومفهوم السكن والحياة الراقية لتحقيق مبادئ الاستدامة فى مجتمعاتها وتطبق أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال تشييد المدن الذكية والخضراء، وبما يحقق جودة الحياة الراقية للأجيال الحالية والمستقبلية.

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وتعرض مجموعة طلعت مصطفى فى معرض سيتى سكيب مشروع “مدينة بنان” المقام على مساحة 10 ملايين متر مربع شمال شرق الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذى أطلقته المجموعة فى مايو الماضى بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان NHC، وحقق مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت أكثر من 53 مليار جنيه حتى 6 نوفمبر الجارى، متفوقاً على مستهدف مبيعات السنة الواحدة.

وبدأت مجموعة طلعت مصطفى الأعمال الانشائية فى مدينة بنان خلال يوليو الماضى، التزاماً بالجداول الزمنية والخطط الإنشائية لتسليم الوحدات للملاك وفق المواعيد المقررة، لتصبح المدينة جاهزة للحياة من أول يوم لاستقبال الملاك لوحداتهم.

وتسعى مجموعة طلعت مصطفى إلى نقل خبراتها الممتدة لأكثر من 55 عاما فى مجال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة إلى مدينة بنان بالمملكة ليتم تطويرها على غرار مختلف مدن المجموعة، مثل مدينة الرحاب، أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص فى مصر، إلى جانب“مدينتى” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتى تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة“نور” بكابيتال جاردنز وكذلك مشروع“ساوثميد” بالساحل الشمالى الغربى كمدن للمستقبل ونماذج للمدن الذكية المتكاملة.

يأتى ذلك بعد أيام فقط من استقبال مشروع مدينتى وفدين من المملكة العربية السعودية والعراق للاطلاع على التجربة الرائدة للمجموعة فى تطوير المدن الذكية والمستدامة متكاملة الخدمات.

بنان

وتعد“مدينة بنان” واحدة من أفضل المدن عالميا التى تقدم جودة الحياة وتستحق عن جدارة الشعار الذى رفعته“أفضل مجتمع تعيش فيه” أو“The best community to live in”، نظرا لتميزها من خلال تحقيق التآلف بين التكنولوجيا والرقمنة ومبادئ“جودة الحياة” لأكثر من 120 ألف ساكن فى Gated Community، وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتى لقاطنيه من خلال توفير الخدمات المتكاملة على بعد خطوات من المسكن، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة، لتقديم مجتمعاً نابضاً بالحياة ونموذجاً جديداً للحياة المتكاملة يطبقه القطاع الخاص لأول مرة فى المملكة – على غرار مشروعات المجموعة فى مصر – وذلك بما يتماشى مع النهضة الشاملة التى تشهدها المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030.

وتتسم مدينة بنان بالمساحات الخضراء الشاسعة التى تمثل نحو 40% من مساحة المشروع، ما يدعم مشروع“الرياض الخضراء” الذى يُعد واحداً من أكثر مشاريع التشجير طموحاً فى العالم، كما تتميز بالنمط التخطيطى العضوى Organic Planning والذى يوفر أكبر قدر من الخصوصية للوحدات والفيلات باختلاف زوايا رؤيتها. كما رُوعى فى التخطيط العام“لمدينة بنان” الحفاظ على التضاريس الطبيعية مثل الأودية المخصصة لاستيعاب مياه الأمطار، وهو من العناصر الجمالية التى تعظمها مجموعة طلعت مصطفى فى مشاريعها فى أعمال التصميم والتنفيذ“أودية خضراء”.

واستعانت المجموعة بأكبر الاستشاريين على مستوى العالم فى تخطيط مدينة“بنان”، حيث قامت بتنفيذ مخططات تراعى طبوغرافية المكان والخصائص المناخية السائدة والواقع الاجتماعى المتمثل بطبيعة الحياة الاجتماعية من حيث العادات والتقاليد والثقافة وتحقيق التجانس الحضرى العمرانى، فضلا عن تحقيق متطلبات القاطنين الأساسية المتمثلة فى توفير المسكن المريح الذى يحقق الراحة والأمان، مع إتاحة مناطق ترفيهية تنسجم مع أعمار السكان ومستوياتهم الثقافية والعلمية، وتخطيط شبكة طرق ومواصلات تخدم جميع السكان وتسهل عملية انتقالهم داخل المدينة ومع المدن الأخرى، فضلا عن تخطيط الخدمات المجتمعية مثل المدارس والمراكز الطبية والأنشطة الترفيهية ونادى اجتماعى رياضى على مساحة أكثر من 300 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بمرافق جودة الحياة مثل مركز الشرطة والمطافئ والإسعاف، مع الالتزام بمعايير الخصوصية وتوفير الأمان للقاطنين.

وراعت مجموعة طلعت مصطفى فى تخطيط مدينة بنان توفير كافة الخدمات بمختلف المناطق داخل المشروع، حيث لا يضطر الساكن للخروج من المدينة للحصول على أى خدمة، وذلك من خلال توفير مركز خدمات وسط كل منطقة سكنية على بعد خطوات من أى وحدة سكنية داخل المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسكان وتقديرا لقيمة الوقت والمجهود فى واقع الحياة الحديثة السريعة، كما تم توزيع الخدمات العامة بمدينة بنان بعناية، حيث تتوسط خدمات الاحتياجات اليومية المحور الأخضر الذى يفصل بين مناطق العمارات السكنية والفيلات.

ويلعب الموقع دوراً مهماً فى تميز مدينة بنان شمال شرق العاصمة السعودية الرياض، حيث يرتبط المشروع بأهم المناطق الحيوية فى المملكة، كمطار الملك خالد الدولى، وميدان الملك عبد العزيز للفروسية، وجامعة الأميرة نورة، ومركز غرناطة مول، واكسبو الرياض 2030، وذلك ضمن نطاق الامتداد العمرانى للعاصمة الرياض.

كما تتولى المجموعة عمليات إدارة المشروع، وتقديم كافة خدمات ما بعد البيع التى تشمل الأمن وخدمات إدارة مرافق المدينة، وهو ما يضمن استدامة المشروع والحفاظ على قيمته وهويته.

وتتميز بنان باستخدام أحدث التقنيات الذكية لتشغيل وإدارة المرافق المختلفة بما يحقق الاستدامة مع الحفاظ على البيئة، من خلال توفير أحدث أنظمة الأمان والحماية من كاميرات مراقبة، ووسائل توفير الطاقة المتجددة، من خلال دمج الألواح الشمسية والشبكات الذكية، وخدمات الرى الذكى، والإنارة الذكية، وخدمات جمع وفصل القمامة وغيرها من التطبيقات والخدمات التى من شأنها توفير بيئة خضراء ذكية ومستدامة.

هشام طلعت مصطفى

وتوفر مدينة بنان أيضاً خدمات المنزل الذكى فى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضى لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، تمثل منتجاً جديداً فى السوق السعودى.

وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى – فى إفصاح للبورصة المصرية – عن تحقيق مبيعات قياسية بلغت 470 مليار جنيه خلال العام الجارى، منها 280 مليار جنيه“ما يعادل حوالى 5.6 مليار دولار” لمشروعها الجديد“ساوثميد” فى الساحل الشمالى الغربى، وهو ما يعادل إجمالى مبيعات أكبر 9 شركات عقارية فى السوق المصرى.

كما كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة، عن تحقيق مشروع“ساوثميد” رقمًا تاريخيًا فى حجم الوحدات المباعة وبلغت 12 ألف وحدة سكنية، وتم بيع نسبة 20% منها للسوق العالمى، ما يعد بمثابة شهادة الثقة التى تحظى بها المجموعة والطلب الكبير على منتجاتها من داخل وخارج مصر.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، إن الزخم القوى فى المبيعات الذى شهدته المجموعة خلال عام 2024 هو شهادة قوية على قوة علامتها التجارية وسجلها المتين بين قاعدة عملائها التى تزيد عن 140 ألف عميل من العملاء ذو معدلات إنفاق مرتفعة، مرجعة سبب نجاح مبيعات المجموعة لفهمها الممتاز لاحتياجات السوق، وقدرتها على تحديد الفرص السوقية بدقة وتقديم منتج عقارى عالى الجودة وذو تصميم متميز.