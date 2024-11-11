للعام الثانى على التوالى.. طلعت مصطفى فى معرض سيتى سكيب 2024 بالرياض

(MENAFN
- Al-Borsa News) تشارك مجموعة طلعت مصطفى فى النسخة الثانية لمعرض سيتى سكيب العالمى 2024، والذى يُقام فى مركز الرياض الدولى للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الحالى.
وتعرض المجموعة عددًا من مشروعاتها التى تعكس تجربتها الرائدة فى مجال التطوير العقارى – الممتدة لأكثر من 55 عاما – أنشأت خلالها مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة الحياة لقاطنيها، ومفهوم السكن والحياة الراقية لتحقيق مبادئ الاستدامة فى مجتمعاتها وتطبق أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال تشييد المدن الذكية والخضراء، وبما يحقق جودة الحياة الراقية للأجيال الحالية والمستقبلية.
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وتعرض مجموعة طلعت مصطفى فى معرض سيتى سكيب مشروع “مدينة بنان” المقام على مساحة 10 ملايين متر مربع شمال شرق الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذى أطلقته المجموعة فى مايو الماضى بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان NHC، وحقق مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت أكثر من 53 مليار جنيه حتى 6 نوفمبر الجارى، متفوقاً على مستهدف مبيعات السنة الواحدة.
وبدأت مجموعة طلعت مصطفى الأعمال الانشائية فى مدينة بنان خلال يوليو الماضى، التزاماً بالجداول الزمنية والخطط الإنشائية لتسليم الوحدات للملاك وفق المواعيد المقررة، لتصبح المدينة جاهزة للحياة من أول يوم لاستقبال الملاك لوحداتهم.
وتسعى مجموعة طلعت مصطفى إلى نقل خبراتها الممتدة لأكثر من 55 عاما فى مجال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة إلى مدينة بنان بالمملكة ليتم تطويرها على غرار مختلف مدن المجموعة، مثل مدينة الرحاب، أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص فى مصر، إلى جانب“مدينتى” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتى تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة“نور” بكابيتال جاردنز وكذلك مشروع“ساوثميد” بالساحل الشمالى الغربى كمدن للمستقبل ونماذج للمدن الذكية المتكاملة.
يأتى ذلك بعد أيام فقط من استقبال مشروع مدينتى وفدين من المملكة العربية السعودية والعراق للاطلاع على التجربة الرائدة للمجموعة فى تطوير المدن الذكية والمستدامة متكاملة الخدمات.بنان
وتعد“مدينة بنان” واحدة من أفضل المدن عالميا التى تقدم جودة الحياة وتستحق عن جدارة الشعار الذى رفعته“أفضل مجتمع تعيش فيه” أو“The best community to live in”، نظرا لتميزها من خلال تحقيق التآلف بين التكنولوجيا والرقمنة ومبادئ“جودة الحياة” لأكثر من 120 ألف ساكن فى Gated Community، وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتى لقاطنيه من خلال توفير الخدمات المتكاملة على بعد خطوات من المسكن، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة، لتقديم مجتمعاً نابضاً بالحياة ونموذجاً جديداً للحياة المتكاملة يطبقه القطاع الخاص لأول مرة فى المملكة – على غرار مشروعات المجموعة فى مصر – وذلك بما يتماشى مع النهضة الشاملة التى تشهدها المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030.
وتتسم مدينة بنان بالمساحات الخضراء الشاسعة التى تمثل نحو 40% من مساحة المشروع، ما يدعم مشروع“الرياض الخضراء” الذى يُعد واحداً من أكثر مشاريع التشجير طموحاً فى العالم، كما تتميز بالنمط التخطيطى العضوى Organic Planning والذى يوفر أكبر قدر من الخصوصية للوحدات والفيلات باختلاف زوايا رؤيتها. كما رُوعى فى التخطيط العام“لمدينة بنان” الحفاظ على التضاريس الطبيعية مثل الأودية المخصصة لاستيعاب مياه الأمطار، وهو من العناصر الجمالية التى تعظمها مجموعة طلعت مصطفى فى مشاريعها فى أعمال التصميم والتنفيذ“أودية خضراء”.
واستعانت المجموعة بأكبر الاستشاريين على مستوى العالم فى تخطيط مدينة“بنان”، حيث قامت بتنفيذ مخططات تراعى طبوغرافية المكان والخصائص المناخية السائدة والواقع الاجتماعى المتمثل بطبيعة الحياة الاجتماعية من حيث العادات والتقاليد والثقافة وتحقيق التجانس الحضرى العمرانى، فضلا عن تحقيق متطلبات القاطنين الأساسية المتمثلة فى توفير المسكن المريح الذى يحقق الراحة والأمان، مع إتاحة مناطق ترفيهية تنسجم مع أعمار السكان ومستوياتهم الثقافية والعلمية، وتخطيط شبكة طرق ومواصلات تخدم جميع السكان وتسهل عملية انتقالهم داخل المدينة ومع المدن الأخرى، فضلا عن تخطيط الخدمات المجتمعية مثل المدارس والمراكز الطبية والأنشطة الترفيهية ونادى اجتماعى رياضى على مساحة أكثر من 300 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بمرافق جودة الحياة مثل مركز الشرطة والمطافئ والإسعاف، مع الالتزام بمعايير الخصوصية وتوفير الأمان للقاطنين.
وراعت مجموعة طلعت مصطفى فى تخطيط مدينة بنان توفير كافة الخدمات بمختلف المناطق داخل المشروع، حيث لا يضطر الساكن للخروج من المدينة للحصول على أى خدمة، وذلك من خلال توفير مركز خدمات وسط كل منطقة سكنية على بعد خطوات من أى وحدة سكنية داخل المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسكان وتقديرا لقيمة الوقت والمجهود فى واقع الحياة الحديثة السريعة، كما تم توزيع الخدمات العامة بمدينة بنان بعناية، حيث تتوسط خدمات الاحتياجات اليومية المحور الأخضر الذى يفصل بين مناطق العمارات السكنية والفيلات.
ويلعب الموقع دوراً مهماً فى تميز مدينة بنان شمال شرق العاصمة السعودية الرياض، حيث يرتبط المشروع بأهم المناطق الحيوية فى المملكة، كمطار الملك خالد الدولى، وميدان الملك عبد العزيز للفروسية، وجامعة الأميرة نورة، ومركز غرناطة مول، واكسبو الرياض 2030، وذلك ضمن نطاق الامتداد العمرانى للعاصمة الرياض.
كما تتولى المجموعة عمليات إدارة المشروع، وتقديم كافة خدمات ما بعد البيع التى تشمل الأمن وخدمات إدارة مرافق المدينة، وهو ما يضمن استدامة المشروع والحفاظ على قيمته وهويته.
وتتميز بنان باستخدام أحدث التقنيات الذكية لتشغيل وإدارة المرافق المختلفة بما يحقق الاستدامة مع الحفاظ على البيئة، من خلال توفير أحدث أنظمة الأمان والحماية من كاميرات مراقبة، ووسائل توفير الطاقة المتجددة، من خلال دمج الألواح الشمسية والشبكات الذكية، وخدمات الرى الذكى، والإنارة الذكية، وخدمات جمع وفصل القمامة وغيرها من التطبيقات والخدمات التى من شأنها توفير بيئة خضراء ذكية ومستدامة.هشام طلعت مصطفى
وتوفر مدينة بنان أيضاً خدمات المنزل الذكى فى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضى لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، تمثل منتجاً جديداً فى السوق السعودى.
وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى – فى إفصاح للبورصة المصرية – عن تحقيق مبيعات قياسية بلغت 470 مليار جنيه خلال العام الجارى، منها 280 مليار جنيه“ما يعادل حوالى 5.6 مليار دولار” لمشروعها الجديد“ساوثميد” فى الساحل الشمالى الغربى، وهو ما يعادل إجمالى مبيعات أكبر 9 شركات عقارية فى السوق المصرى.
كما كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة، عن تحقيق مشروع“ساوثميد” رقمًا تاريخيًا فى حجم الوحدات المباعة وبلغت 12 ألف وحدة سكنية، وتم بيع نسبة 20% منها للسوق العالمى، ما يعد بمثابة شهادة الثقة التى تحظى بها المجموعة والطلب الكبير على منتجاتها من داخل وخارج مصر.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى، إن الزخم القوى فى المبيعات الذى شهدته المجموعة خلال عام 2024 هو شهادة قوية على قوة علامتها التجارية وسجلها المتين بين قاعدة عملائها التى تزيد عن 140 ألف عميل من العملاء ذو معدلات إنفاق مرتفعة، مرجعة سبب نجاح مبيعات المجموعة لفهمها الممتاز لاحتياجات السوق، وقدرتها على تحديد الفرص السوقية بدقة وتقديم منتج عقارى عالى الجودة وذو تصميم متميز.
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