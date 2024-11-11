القطاع الصناعي يقود الأسهم الأوروبية للارتفاع في المستهل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوربية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من الاداء الإيجابي لنظيرتها الأمريكية الأسبوع الماضي بعد فوز“ترامب” في الرئاسة، فضلاً عن خفض بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.1% إلى 512 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم الشركات الصناعية 1.3%، ورغم تراجع قطاع التعدين 0.20%.

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وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.72% إلى 8130 نقطة، و”داكس” الألماني 1.16% إلى 19437 نقطة، و”كاك” الفرنسي 1% إلى 7414 نقطة.

جاء ارتفاع الأسهم الفرنسية اليوم رغم انخفاض حجم التداول بسبب عطلة رسمية للقطاع المصرفي بمناسبة ذكرى يوم الهدنة.

صعد سهم“كونتيننتال” الألمانية بنسبة 6.19% إلى 60 يورو، بعدما حققت صانعة مكونات السيارات والمعدات نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الثالث.

ظلت الانتخابات الأمريكية وقرارات خفض الفائدة في إنجلترا والولايات المتحدة المحرك الأبرز للأسواق الأوروبية في أولى جلسات الأسبوع، إذ من غير المقرر أن تصدر أية بيانات اقتصادية هامة، أو تقارير نتائج أعمال اليوم.

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