القطاع الصناعي يقود الأسهم الأوروبية للارتفاع في المستهل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوربية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من الاداء الإيجابي لنظيرتها الأمريكية الأسبوع الماضي بعد فوز“ترامب” في انتخابات
الرئاسة، فضلاً عن خفض بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.1% إلى 512 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم الشركات الصناعية 1.3%، ورغم تراجع قطاع التعدين 0.20%.
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وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.72% إلى 8130 نقطة، و”داكس” الألماني 1.16% إلى 19437 نقطة، و”كاك” الفرنسي 1% إلى 7414 نقطة.
جاء ارتفاع الأسهم الفرنسية اليوم رغم انخفاض حجم التداول بسبب عطلة رسمية للقطاع المصرفي بمناسبة ذكرى يوم الهدنة.
صعد سهم“كونتيننتال” الألمانية بنسبة 6.19% إلى 60 يورو، بعدما حققت صانعة مكونات السيارات والمعدات نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الثالث.
ظلت الانتخابات الأمريكية وقرارات خفض الفائدة في إنجلترا والولايات المتحدة المحرك الأبرز للأسواق الأوروبية في أولى جلسات الأسبوع، إذ من غير المقرر أن تصدر أية بيانات اقتصادية هامة، أو تقارير نتائج أعمال اليوم.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108871241
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