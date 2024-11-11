الإسكان الاجتماعى يصرف 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولى

MENAFN - Al-Borsa News) ناقش صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولى، الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولى.

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن إجمالى ما سيتم سحبه سيصبح 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقى المبلغ والمقدر بـ192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.

موضوعات“قطر للطاقة” تستحوذ على حصة فى امتياز للتنقيب عن الغاز بمصر للعام الثانى على التوالى..“طلعت مصطفى” فى سيتى سكيب 2024 بالرياض الحكومة تناقش مع مجتمع ريادة الأعمال مقترحات نمو القطاع فى مصر

وعقدت عبد الحميد، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولى، والتى تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولى لصالح الصندوق.

وأوضحت عبد الحميد، أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التى تعقب انتهاء التمويل الحالى وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.

كما استعرضت أبرز مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج“سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجرى تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.

وقالت إن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة“سكن كل المصريين”، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التى تم تنفيذها 53% من إجمالى الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجرى استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818.7 ألف ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621.7 ألف وحدة سكنية.

أشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولى آليات مشاركة القطاع الخاص فى بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضى الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل فى القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.

كما أوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية فى مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندى والفرنسى والفنلندى والبرازيلى.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أن النموذج البرازيلى يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلى أهمية التوسع فى نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوى الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية فى هذا الشأن.

وأضافت عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص فى تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومى والخاص، ونوهت الى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبى للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.

وأوضحت أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة“العمارة الخضراء”، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجرى الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتى تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالى عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضى الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التى أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.