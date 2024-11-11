الأسهم الآسيوية تتراجع وسط خيبة أمل بشأن دعم الصين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن بدا برنامج مبادلة الديون الذي أعلنت عنه الصين غير كافٍ بالنسبة لبعض المستثمرين، فيما أظهرت البيانات ضغوطاً انكماشية مستمرة.

مؤشر الأسهم في المنطقة انخفض بأكثر من 1% صباح اليوم الإثنين، مع تراجع أسهم هونغ كونغ والأسهم الصينية المحلية في بداية التداول، كما شهدت أسواق كوريا الجنوبية وأستراليا انخفاضات مماثلة. بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية بعد ارتفاع مؤشر“إس آند بي 500” (S&P 500) بنسبة 0.4% يوم الجمعة.

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يعكس هذا الضعف الواسع المخاوف المستمرة بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن كشفت بكين عن برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) للتخفيف من مخاطر ديون الحكومات المحلية دون تقديم حوافز مالية جديدة. وإضافة إلى تباطؤ التضخم، تتراجع معنويات المستثمرين تجاه الصين مع استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان المستثمرون يأملون في إجراءات تحفيزية أكثر قوة لتعزيز الطلب بشكل مباشر بعد الاجتماع الأخير للهيئة التشريعية الصينية، خصوصاً مع فوز دونالد ترمب بالرئاسة ما أضاف المزيد من الشكوك حول الرسوم الجمركية. ويرى العديد من الاقتصاديين أن موقف بكين يشير إلى نية الحفاظ على مساحة للمناورة في حالة نشوب حرب تجارية محتملة عند تولي ترمب منصبه العام المقبل.

وقال آندي مينارد، رئيس قسم الأسهم في“تشاينا رينيسانس سيكيوريتيز”، عبر تلفزيون بلومبرغ:“أشعر أن هناك ما هو أكثر خلف حزمة التحفيز، وأعتقد أن رد الفعل السلبي الحالي في الأسواق مبالغ فيه.” وأضاف:“من وجهة نظر تقلبات السوق، لا أعتقد أننا خرجنا من النفق بعد”.

خفضت“يو بي إس” توقعاتها للنمو في الصين لعام 2025 بعد انتخاب ترمب، متوقعة نموًا بنحو 4% في 2025، ووتيرة“أقل بكثير” في 2026.

في مكان آخر، قفزت عملة بتكوين لأول مرة فوق مستوى 81,000 دولار، بدعم من دعم الرئيس المنتخب للأصول الرقمية وانتخاب مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة.

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مع استمرار النظرة المتشائمة تجاه الطلب من الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للخام. واستقر الدولار بشكل طفيف في التداولات الآسيوية.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن البنك المركزي قد يقلل من تخفيضات الفائدة المتوقعة وسط قوة الاقتصاد الأمريكي، ولكنه أكد أنه من المبكر تحديد تأثير سياسات ترمب.

وكتب توني سيكامور، محلل الأسواق في IG Markets في سيدني، في مذكرة:“سيعتمد التحرك التالي في السوق على ما إذا كان ترمب سيعطي الأولوية لخفض الضرائب أو رفع الرسوم الجمركية، إذ إن لكل منهما تأثيرات مختلفة تماماً.” وأشار إلى أن“هذه الوضوح قد يستغرق شهوراً، ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2016 كانت الخطوة الأولى لترمب هي خفض الضرائب، مما دفع الأسواق للصعود قبل أن تتسبب الرسوم الجمركية على الصين في رياح معاكسة”.

هذا الأسبوع، سيركز المتداولون على بيانات تتعلق بالوظائف الأسترالية، ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين، وكذلك بيانات التضخم من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى قراءات النمو في المملكة المتحدة واليابان.

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