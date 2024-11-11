قطر للطاقة تستحوذ على حصة فى امتياز للتنقيب عن الغاز بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذت شركة قطر للطاقة، على حصة فى امتياز بمنطقة شمال الضبعة البحرية في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

ووقعت“قطر للطاقة”، اتفاقية مع “شيفرون” استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر المتوسط.

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وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون“المشغلة” بحصة 40%، بينما ستمتلك كل من شركة“وودسايد” حصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول، وهي شركة حكومية مصرية، حصة تبلغ 10%.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة”:“تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، كما تعزز علاقتنا مع شريكنا الاستراتيجي شيفرون”.

وأضاف:“نتطلع إلى بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، وإلى نتائج ناجحة وواعدة”.

وبدأت شركة شيفرون الأمريكية، خلال الشهر الجارى، أعمال حفر البئر الاستكشافى الجديد“خنجر 1” للبحث عن الغاز، بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط، بعد وصول جهاز الحفر“إستينا فورث”.

وتقع منطقة شمال الضبعة البحرية (H4) على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط في أعماق مياه تتراوح بين 100 و3000 متر.