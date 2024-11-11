قطر للطاقة تستحوذ على حصة فى امتياز للتنقيب عن الغاز بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) استحوذت شركة قطر للطاقة، على حصة فى امتياز بمنطقة شمال الضبعة البحرية في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.
ووقعت“قطر للطاقة”، اتفاقية مع “شيفرون” استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر المتوسط.
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وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون“المشغلة” بحصة 40%، بينما ستمتلك كل من شركة“وودسايد” حصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول، وهي شركة حكومية مصرية، حصة تبلغ 10%.
وفي هذا الصدد، قال سعادة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة”:“تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، كما تعزز علاقتنا مع شريكنا الاستراتيجي شيفرون”.
وأضاف:“نتطلع إلى بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، وإلى نتائج ناجحة وواعدة”.
وبدأت شركة شيفرون الأمريكية، خلال الشهر الجارى، أعمال حفر البئر الاستكشافى الجديد“خنجر 1” للبحث عن الغاز، بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط، بعد وصول جهاز الحفر“إستينا فورث”.
وتقع منطقة شمال الضبعة البحرية (H4) على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط في أعماق مياه تتراوح بين 100 و3000 متر.
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