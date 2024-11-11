وزارة الطاقة التركية: مزاعم شحن النفط إلى إسرائيل لا أساس لها من الصحة على الإطلاق

(MENAFN
- Palestine News Network
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أنقرة / PNN- قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية إن المزاعم القائلة بشحن النفط من ميناء جيهان التركي إلى إسرائيل "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وأفادت الوزارة في بيان، الاثنين، أن خط أنابيب النفط الخام "باكو-تبليسي-جيهان" يتم تشغيله بموجب الاتفاقية الدولية الموقعة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 بين تركيا وأذربيجان وجورجيا، واتفاقيات الحكومة المضيفة التي تشكل ملحقها.
وأشارت إلى أن القسم التركي من خط الأنابيب تشغله شركة "بوتاش إنترناشيونال" في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الشركاء.
وأوضحت أن "بوتاش إنترناشيونال" لا شأن لها أبدا في شراء وبيع النفط.
وأضافت: "المزاعم القائلة بأن النفط يتم شحنه من ميناء جيهان إلى إسرائيل وأن تركيا تسمح بذلك، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وذكرت أن الشركات التي تنقل النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان وتبيعه للأسواق العالمية من ميناء حيدر علييف، احترمت قرار تركيا بإنهاء التجارة مع إسرائيل، ولم تكن هناك أي شحنة نقطة تسليمها إسرائيل.
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