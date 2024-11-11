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وزارة الطاقة التركية: مزاعم شحن النفط إلى إسرائيل لا أساس لها من الصحة على الإطلاق

11/11/2024 4:19:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة / PNN- قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية إن المزاعم القائلة بشحن النفط من ميناء جيهان التركي إلى إسرائيل "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأفادت الوزارة في بيان، الاثنين، أن خط أنابيب النفط الخام "باكو-تبليسي-جيهان" يتم تشغيله بموجب الاتفاقية الدولية الموقعة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 بين تركيا وأذربيجان وجورجيا، واتفاقيات الحكومة المضيفة التي تشكل ملحقها.

وأشارت إلى أن القسم التركي من خط الأنابيب تشغله شركة "بوتاش إنترناشيونال" في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الشركاء.

وأوضحت أن "بوتاش إنترناشيونال" لا شأن لها أبدا في شراء وبيع النفط.

وأضافت: "المزاعم القائلة بأن النفط يتم شحنه من ميناء جيهان إلى إسرائيل وأن تركيا تسمح بذلك، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وذكرت أن الشركات التي تنقل النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان وتبيعه للأسواق العالمية من ميناء حيدر علييف، احترمت قرار تركيا بإنهاء التجارة مع إسرائيل، ولم تكن هناك أي شحنة نقطة تسليمها إسرائيل.

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