Tuesday, 12 November 2024 09:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يمنع المواطنين دون سن 40 عاما من قطف ثمار الزيتون جنوب نابلس

11/11/2024 4:19:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المواطنين دون سن الأربعين عاما من الدخول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في خربة يانون، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي الزراعية الواقعة بمحاذاة طريق عورتا، قرب مستعمرة "ايتمار"، وأجبرت المواطنين دون سن الـ40 عاما، على مغادرة أراضيهم ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون، رغم حصولهم على تنسيق لمدة أربعة أيام.

وأضاف مرار أن القرار يشكل خطورة كبيرة وسيتسبب بتدمير الموسم هذا العام، خاصة أن كبار السن لن يتمكنوا من قطف ثمار الزيتون خلال مدة التنسيق.

MENAFN11112024000205011050ID1108871225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث