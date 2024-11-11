الاحتلال يمنع المواطنين دون سن 40 عاما من قطف ثمار الزيتون جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المواطنين دون سن الأربعين عاما من الدخول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في خربة يانون، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي الزراعية الواقعة بمحاذاة طريق عورتا، قرب مستعمرة "ايتمار"، وأجبرت المواطنين دون سن الـ40 عاما، على مغادرة أراضيهم ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون، رغم حصولهم على تنسيق لمدة أربعة أيام.

وأضاف مرار أن القرار يشكل خطورة كبيرة وسيتسبب بتدمير الموسم هذا العام، خاصة أن كبار السن لن يتمكنوا من قطف ثمار الزيتون خلال مدة التنسيق.