الاحتلال يمنع المواطنين دون سن 40 عاما من قطف ثمار الزيتون جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المواطنين دون سن الأربعين عاما من الدخول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في خربة يانون، جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي الزراعية الواقعة بمحاذاة طريق عورتا، قرب مستعمرة "ايتمار"، وأجبرت المواطنين دون سن الـ40 عاما، على مغادرة أراضيهم ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون، رغم حصولهم على تنسيق لمدة أربعة أيام.
وأضاف مرار أن القرار يشكل خطورة كبيرة وسيتسبب بتدمير الموسم هذا العام، خاصة أن كبار السن لن يتمكنوا من قطف ثمار الزيتون خلال مدة التنسيق.
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