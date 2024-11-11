سلطة جودة البيئة تضبط شحنة نفايات أتربة قادمة من أراضي الـ48

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /
PNN- ضبطت سلطة جودة البيئة في محافظة رام الله والبيرة، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار والبيئة في المحافظة ومركز شرطة شقبا، شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بنفايات تحتوي على أتربة مجهولة الماهية والمكونات، تم تهريبها من داخل أراضي الـ48 وإلقاؤها في قرية نعلين غرب رام الله.
وأفادت سلطة جودة البيئة، بأنه تم تجهيز ملف قانوني حول عملية الضبط، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه النفايات يتم جلبها من داخل أراضي الـ48، ويتم التخلص منها في الأرض الفلسطينية، ما يشكل
تهديدا بيئيا وصحيا على أهالي المنطقة.
وأكدت أن عملية الضبط هذه تأتي ضمن الجهود المستمرة لرصد ومنع أي عمليات تهريب للنفايات الإسرائيلية، مشددة على أنه يُحظر جلب النفايات الخطرة إلى أراضي دولة فلسطين وفقا للمادة (13 ــ أ من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة)، وتعاقب المادة 63 منه المخالف بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقته الخاصة.
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