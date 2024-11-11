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سلطة جودة البيئة تضبط شحنة نفايات أتربة قادمة من أراضي الـ48

11/11/2024 4:19:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /
PNN- ضبطت سلطة جودة البيئة في محافظة رام الله والبيرة، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار والبيئة في المحافظة ومركز شرطة شقبا، شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بنفايات تحتوي على أتربة مجهولة الماهية والمكونات، تم تهريبها من داخل أراضي الـ48 وإلقاؤها في قرية نعلين غرب رام الله.

وأفادت سلطة جودة البيئة، بأنه تم تجهيز ملف قانوني حول عملية الضبط، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه النفايات يتم جلبها من داخل أراضي الـ48، ويتم التخلص منها في الأرض الفلسطينية، ما يشكل
تهديدا بيئيا وصحيا على أهالي المنطقة.

وأكدت أن عملية الضبط هذه تأتي ضمن الجهود المستمرة لرصد ومنع أي عمليات تهريب للنفايات الإسرائيلية، مشددة على أنه يُحظر جلب النفايات الخطرة إلى أراضي دولة فلسطين وفقا للمادة (13 ــ أ من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة)، وتعاقب المادة 63 منه المخالف بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقته الخاصة.

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