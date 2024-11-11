المعابر والحدود: تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة يوم غد الثلاثاء
التاريخ
11/11/2024 4:19:28 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن إجراء تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة، يوم غد الثلاثاء، لأسباب فنية وأعمال صيانة.
ونوهت الإدارة العامة للمعابر في بيان مقتضب، إلى انتهاء العمل غدا الثلاثاء 12/11/2024، أمام حركة المغادرين من أرض الوطن الساعة الثانية ظهرا، وذلك لأسباب فنية وأعمال صيانة طارئة في قاعة المغادرين على الجانب الإسرائيلي.
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