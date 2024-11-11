المعابر والحدود: تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة يوم غد الثلاثاء

ونوهت الإدارة العامة للمعابر في بيان مقتضب، إلى انتهاء العمل غدا الثلاثاء 12/11/2024، أمام حركة المغادرين من أرض الوطن الساعة الثانية ظهرا، وذلك لأسباب فنية وأعمال صيانة طارئة في قاعة المغادرين على الجانب الإسرائيلي.

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