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المعابر والحدود: تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة يوم غد الثلاثاء

11/11/2024 4:19:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن إجراء تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة، يوم غد الثلاثاء، لأسباب فنية وأعمال صيانة.

ونوهت الإدارة العامة للمعابر في بيان مقتضب، إلى انتهاء العمل غدا الثلاثاء 12/11/2024، أمام حركة المغادرين من أرض الوطن الساعة الثانية ظهرا، وذلك لأسباب فنية وأعمال صيانة طارئة في قاعة المغادرين على الجانب الإسرائيلي.

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