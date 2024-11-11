اندلاع حرائق في بيت شيمش غربي القدس المحتلة جراء شظايا اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - اندلعت حرائق في بيت شيمش مدينة القدس المحتلة، الاثنين، جراء سقوط شظايا صواريخ
اعتراضية بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أطلق من اليمن.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، باشتعال النيران في "بيت شيمش" الواقعة غربي مدينة القدس بسبب سقوط شظايا صواريخ اعتراضية على المنطقة.
من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "اعترض صاروخا أطلق من اليمن، مشيرا إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة غربي مدينة القدس المحتلة.
وقبل ذلك، أشار جيش الاحتلال في بيان مقتضب إلى أنه "رصد صاروخا عبر من جهة الشرق باتجاه مناطق جنوب الضفة الغربية".
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات اشتعال النيران في مركبات غربي القدس المحتلة على وقع دوي صفارات الإنذار في المنطقة.
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