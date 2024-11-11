Tuesday, 12 November 2024 09:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اندلاع حرائق في بيت شيمش غربي القدس المحتلة جراء شظايا اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

11/11/2024 4:19:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - اندلعت حرائق في بيت شيمش مدينة القدس المحتلة، الاثنين، جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أطلق من اليمن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، باشتعال النيران في "بيت شيمش" الواقعة غربي مدينة القدس بسبب سقوط شظايا صواريخ اعتراضية على المنطقة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "اعترض صاروخا أطلق من اليمن، مشيرا إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة غربي مدينة القدس المحتلة.

وقبل ذلك، أشار جيش الاحتلال في بيان مقتضب إلى أنه "رصد صاروخا عبر من جهة الشرق باتجاه مناطق جنوب الضفة الغربية".

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات اشتعال النيران في مركبات غربي القدس المحتلة على وقع دوي صفارات الإنذار في المنطقة.

MENAFN11112024000205011050ID1108871220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث