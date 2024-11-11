اندلاع حرائق في بيت شيمش غربي القدس المحتلة جراء شظايا اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اندلعت حرائق في بيت شيمش مدينة القدس المحتلة، الاثنين، جراء سقوط شظايا اعتراضية بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أطلق من اليمن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، باشتعال النيران في "بيت شيمش" الواقعة غربي مدينة القدس بسبب سقوط شظايا صواريخ اعتراضية على المنطقة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "اعترض صاروخا أطلق من اليمن، مشيرا إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة غربي مدينة القدس المحتلة.

وقبل ذلك، أشار جيش الاحتلال في بيان مقتضب إلى أنه "رصد صاروخا عبر من جهة الشرق باتجاه مناطق جنوب الضفة الغربية".

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات اشتعال النيران في مركبات غربي القدس المحتلة على وقع دوي صفارات الإنذار في المنطقة.