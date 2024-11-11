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ألمانيا تدعو إسرائيل إلى فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

11/11/2024 4:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين / PNN - دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إسرائيل إلى فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت الوزيرة الألمانية في تصريح صحفي، إن حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة لم تصل خلال الـ12 شهرا الماضية إلى مثل هذا المستوى المنخفض التي هي عليه حاليا، واصفة الوضع الإنساني هناك بالـمأساوي.

وأضافت بيربوك أن الاحتلال قدم وعودا متكررة بهذا الشأن، لكنه "لم يف بها"، مؤكدة أن على حكومة الاحتلال أن تقدم "دون أعذار" المزيد من المساعدات للسكان المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة.

وتابعت الوزيرة إن "نسبة كبيرة من أكثر من مليوني نسمة (في قطاع غزة) يعانون من سوء تغذية حاد ويعيشون في ظروف لا يمكن تصورها".

وأشارت إلى أنه لا يوجد مكان آخر في العالم فيه هذا العدد الكبير من الأطفال الذين يعانون من بتر أطرافهم في منطقة صغيرة كهذه.

وأضافت أن مساحات شاسعة من غزة عبارة عن أرض خراب بشكل تام.

وجددت بيربوك دعوتها إلى وقف إطلاق النار، قائلة: "بدون وقف إطلاق النار، لن يتوقف الموت، ولن تنتهي المعاناة".


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