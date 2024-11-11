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مستوطنون يعتدون على مسجد في رام الله

11/11/2024 4:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين اعتداءات للمستوطنين واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لمناطق عدة تخللها اعتقال عدد من المواطنين.

و في محافظة رام الله والبيرة اعتدى مستوطنون على مسجد في قرية برقا شرق رام الله، بالتزامن مع أداء المواطنين لصلاة الفجر في المسجد.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين حاولوا الاعتداء على المصلين في مسجد النور بقرية برقا، وقاموا بتكسير سيارة أمام المسجد.

وسبق أن ارتكب المستوطنون جرائم عدة بحق المساجد في الضفة الغربية، بينها عمليات حرق وتخريب وتدنيس وكتابة شعارات عنصرية.




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