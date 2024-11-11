مستوطنون يعتدون على مسجد في رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله /PNN/ شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين اعتداءات للمستوطنين واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لمناطق عدة تخللها اعتقال عدد من المواطنين.
و في محافظة رام الله والبيرة اعتدى مستوطنون على مسجد في قرية برقا شرق رام الله، بالتزامن مع أداء المواطنين لصلاة الفجر في المسجد.
وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين حاولوا الاعتداء على المصلين في مسجد النور بقرية برقا، وقاموا بتكسير سيارة أمام المسجد.
وسبق أن ارتكب المستوطنون جرائم عدة بحق المساجد في الضفة الغربية، بينها عمليات حرق وتخريب وتدنيس وكتابة شعارات عنصرية.
MENAFN11112024000205011050ID1108871218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.